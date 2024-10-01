Как мама повлияет на брак Лорак с Виджраком? А что там с бывшей женой испанца?

Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев заявил Teleprogramma.org, что считает пару Ани Лорак и ее бойфренда из Испании, инструктора по йоге Исаака Виджрака, удачной. Хотя Алена Водонаева скептически настроена на эти отношения, ей не нравится, что мужчина иностранец.

А как будут развиваться их отношения на самом деле? Посмотреть в будущее при помощи карт Таро сайт Teleprogramma.org попросил таролога Анну Горшкову .

«В течении года на отношения Лорак и Виджрака будет оказывать влияние мама со стороны одного из них, либо это женщина по роду, например, сестра, либо бывшая жена Исаака. В отношениях будет много иллюзий, много зависимости друг от друга. При этом мужчина будет чувствовать себя в этом союзе гармонично, а вот Ани будут мешать ее личные обиды, боль, которые, возможно, накопились в прошлых отношениях. Она их будет вымещать на своем партнере. Вместе с тем разлада у этой пары я не вижу. Просто Исааку в этом союзе будет более комфортно, а Ани еще не освободилась от состояний, которые мешают ей в полной мере наслаждаться жизнью», — прокомментировала эксперт.