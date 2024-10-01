Дзюник — после смерти Добрынина: «А кто остается? Клава Кока? Дальше — пустота, мусор»

Экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник не смог скрыть эмоций, когда узнал о смерти 78-летнего композитора и исполнителя Вячеслава Добрынина. Продюсер вспомнил о нем, как об очень талантливом, но при этом простом человеке.

«Он в моей памяти останется таким хорошим, приятным, бородатым дядькой. Никакой звездности, напыщенности у него никогда не было, обычный человек», — вспомнил о Вячеславе Добрынине Леонид Дзюник.

Продюсер выразил сожаление, что многие талантливые композиторы и исполнители нашего отечества имеют уже преклонный возраст и покидают нас. А вместе с ними уходит целая эпоха.

«Когда узнал, что умер Добрынин, подумал: а кто же остается? Кто остается вместо таких людей, как Вячеслав Добрынин? Клава Кока? Монеточка*? Манижа*? Какого уровня композиторы и музыканты? Добрынин же и исполнителем был потрясающим. Дальше — пустота, тишина, ничего нет. Все, что сейчас нам предлагают на эстраде, — это все мусор», — высказался Леонид Дзюник в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.org.

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