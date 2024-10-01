Ведущий «Дома-2» Беккужев — о Водонаевой: «Она завидует Лорак, ее ведь замуж не зовут»

Ани Лорак скоро выходит замуж за испанца Исаака Виджраку, который занимается дизайном талисманов и преподает йогу. Российская звезда уже получила львиную долю хейта. И не только от обывателей и типичных злопыхателей в Сети, но и от Алены Водонаевой, экс-участницы шоу «Дом-2».

«Я против этого брака. Не для испанца наша дива цвела. Один муженек из Турции уже был», — заявила Алена в своем телеграме.

Teleprogramma.org обсудила этот поступок с ведущим «Дома-2» Антоном Беккужевым , который убежден: Алена Водонаева не просто так накинулась на Ани Лорак. 42-летняя экс-участница проекта просто не может принять чужое женское счастье.

«Мне кажется, Алена Водонаева завидует Ани Лорак, потому что сама она не в браке, мужа у нее нет, предложений ей не делают. А вот Ани Лорак, такой красотке, сделали», — высказался Антон.

Беккужев полагает, что Лорак не стремится найти себе богатого именитого мужчину, для нее в первую очередь важны чувства, искреннее отношение к ней, а деньги она сама зарабатывать умеет. Поэтому у данного брака вполне вероятно счастливое будущее. И неважно, из какой страны приехал к своей любимой женщине мужчина.