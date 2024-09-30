Почему Лорак опять собралась замуж за мужчину ниже статусом? Журналист Беккужев рассказал о предпочтениях певицы

Ани Лорак получила предложение руки и сердца от Исаака Виджраку в день своего 46-летия. Кольцо певица приняла, а это значит, что образовался очередной мезальянс в отечественном шоу-бизнесе.

Исаак Виджраку является дизайнером талисманов и инструктором по йоге, разведен, имеет сына и дочь. Для Ани Лорак это тоже второй брак, в 2019-м она разорвала отношения с турецким бизнесменом —эмэлэмщиком, от которого воспитывает дочь.

Журналист Антон Беккужев согласен, что и по статусу, и по финансовому положению Ани Лорак сильно превосходит своего жениха. Вместе с тем кто сказал, что это плохо? Собеседник Teleprogramma.org считает, что артистка намеренно выбирает себе таких мужчин в спутники жизни.

«Она, конечно же, зарабатывает гораздо больше, чем он. Но она не скрывает, что для нее самое главное — это чувства, которые она испытывает. Видно, что она его очень любит, погружена в эти отношения. Лорак — достаточно сильная и самодостаточная женщина, яркая артистка, большая звезда, зарабатывает огромные деньги. Ей найти богатого бизнесмена в пару не составит труда. Но такому мужчине нужна покорная женщина, которая будет сидеть дома и не станет ярко проявляться. Ани — не такой человек. Она много гастролирует, дает концерты, вряд ли сможет быть под мужчиной. А Исаак, мне кажется, как раз-таки подходит ей, он ее не ограничивает. Она в этих отношениях — лидер, а он за женщиной, в ее случае это нормально, ей подходят такие отношения», — прокомментировал Беккужев.