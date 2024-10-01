«Они давно живут вместе в подмосковном таунхаусе»: о Лорак и ее женихе-испанце рассказала Калашникова

Певица Ани Лорак принимает поздравления. В день ее 46-летия ее испанский бойфренд Исаак Виджрак сделал знаменитости предложение руки и сердца.

Знаменитости по-разному отреагировали на это. Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев порадовался за артистку, заметив, что для нее это прекрасный выбор. Наверняка с таким любящим мужчиной она будет счастлива. Экс-участница телестройки Алена Водонаева, напротив, заявила, что не одобряет этот брак из-за иностранного гражданства жениха.

Ну а певица Анна Калашникова поддержала Ани Лорак и раскрыла некоторые подробности взаимоотношений Ани Лорак и Исаака Виджрака.

«У Каролины был болезненный развод с мужем-изменщиком, поэтому я рада, что она наконец-то счастлива. Жених хоть и иностранец, но он давно уже живет вместе с Каролиной в подмосковном таунхаусе, так что никакой помехи и любви на расстоянии тут не будет. Каролина уже полгода называет его своим «мужем». Это отношения не на полчаса, у них у обоих глубокие чувства», — поведала Teleprogramma.org Анна Калашникова.