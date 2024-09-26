Продюсер Дзюник — о Мадянове: «Тоже не могу смотреть «Белый Бим Черное ухо»

Роман Мадянов четыре года мужественно боролся с раком, работая даже в те моменты, когда чувствовал себя неважно. И только в конце лета 2024 года он отказался от участия в спектаклях и лег в больницу на операцию в области тазобедренного сустава.

Увы, но после нее Роман Мадянов так и не смог оправиться. В последние две недели он не вставал с постели.

Друзья, коллеги, представители мира шоу-бизнеса были потрясены известием о кончине актера.

Елена Валюшкина сказала, что его обожали не только зрители, но и партнеры по сцене, поскольку с ним работалось невероятно легко.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org отметил его человеческие качества, которые имели отклик у людей с большой душой.

«Я смотрел «Белую студию» с Дарьей Златопольской», где Роман Мадянов рассказывал о себе, и удивлялся. Думал, как близок мне этот человек. Я тоже не могу смотреть «Белый Бим Черное ухо». Как жалко, такой молодой… Всего 62 года!» — сказал Teleprogramma.org Леонид Дзюник.