О тяжелобольном Добрынине — Пресняков-старший: «Видел года три назад, был невеселым, неразговорчивым»

Композитора Вячеслава Добрынина, автора хитов «Не сыпь мне соль на рану», «Все, что в жизни есть у меня», на скорой увезли в одну из клиник Москвы. По сообщению Shot, у 78-летнего народного артиста подозревают инсульт, состояние у любимца публики на данный момент тяжелое.

Как рассказывают в близком окружении Добрынина, он давно плох и прекратил публичное общение. До этого композитор уже перенес два инсульта и даже получил инвалидность.

Музыкант Владимир Пресняков – старший признался журналисту сайта Teleprogramma.org, что давно ничего не слышал о Вячеславе Добрынине.

«Видел его года три назад. Он был невеселым, малоразговорчивым. Ну и давно не появляется нигде, наверное, не до того. Мне жаль, что такое происходит, я очень хочу, чтобы с ним было все в порядке. Дай Бог ему выкарабкаться. Он очень талантливый и хороший человек», — сказал саксофонист.