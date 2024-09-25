Почему Бородина влюбилась в Сердюкова по-настоящему? Профессиональный профайлер разложил их чувства по полочкам

В отношения Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова изначально мало кто верил. Их союз некоторые телезрители восприняли как пиар «Последнего героя», да и по уровню популярности и обеспеченности они сильно отличаются.

Однако парочка продолжает демонстрировать чувства в Сети и по завершении шоу. Неужели и правда у них любовь? С этим вопросом мы обратились к профессиональному профайлеру Алексею Филатову , основателю Академии профайлинга. Teleprogramma.org предоставила эксперту видеоролик для анализа, который телеведущая разместила в Сети. На нем Ксения Бородина дарит своему возлюбленному трек в честь него.

«Это искреннее видео. Да, оно срежессировано, но реакции здесь искренние. Мимика и жесты тут естественные, придраться можно лишь к тому, что в видео несколько нарезок, фрагментов. Но в том, что есть, — все реально», — сказал профайлер.

К слову, звезда «Дома-2» Егор Холявин тоже верит, что Ксения Бородина по-настоящему полюбила Николая Сердюкова. Но сомневается, что эти отношения на всю жизнь.