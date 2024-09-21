Ольга Бузова улетела из России: «Погружаюсь в новую страну»

Ольга Бузова в том году неустанно работает. Она снялась в шоу «Звезды в Джунглях». Ей довелось целый месяц провести в Колумбии. Потом она гастролировала в Москве и ездила на съемки в Минск. В последнее время артистка часто намекает , что в ее личной жизни произошли перемены. Она признается, что может стать мамой в скором времени. Имя возлюбленного телеведущая хранит в тайне. А вот на днях она презентовала новую песню и сразу улетела. 21 сентября звезда стала делиться кадрами из отеля и демонстрировать побережье с мелким песком.

«Я улетела. Пишу этот текст, и даже как будто стыдно, что у меня будет несколько выходных… до такой степени я стала фанатом своей профессии.

В свое время, когда я поступала на геофак, я думала, что я буду туристическим специалистом, и объезжу весь мир . Я обожаю путешествовать, открывать новые места, знакомиться с новыми обычаями и традициями… Моя жизнь немного по другому сложилась, чему я несказанно рада, но мой список мест и стран о которых я мечтала, не уменьшается… в силу моей профессии… Да, я много где бываю, но по сути, я не бываю нигде. Погружаюсь в новую страну на 100 процентов только тогда, когда я не на работе.

И вот сейчас то самое мгновение… Новое место», – поделилась Ольга.