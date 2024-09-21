Ольга Бузова улетела из России: «Погружаюсь в новую страну»

«Я улетела. Пишу этот текст, и даже как будто стыдно, что у меня будет несколько выходных… до такой степени я стала фанатом своей профессии.
В свое время, когда я поступала на геофак, я думала, что я буду туристическим специалистом, и объезжу весь мир . Я обожаю путешествовать, открывать новые места, знакомиться с новыми обычаями и традициями… Моя жизнь немного по другому сложилась, чему я несказанно рада, но мой список мест и стран о которых я мечтала, не уменьшается… в силу моей профессии… Да, я много где бываю, но по сути, я не бываю нигде. Погружаюсь в новую страну на 100 процентов только тогда, когда я не на работе.
И вот сейчас то самое мгновение… Новое место», – поделилась Ольга.
«Я не спала двое суток, а как я спала до этого, вы все знаете… 2,3 часа, дай Бог 4», – отметила она.
После этого Бузова решила показать, что она начала свой день с бокала игристого. Пока телеведущая не говорит, куда приехала. Однако поклонники подозревают, что она находится в Африке, так как ранее она ездила туда работать.
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У Бузовой вилла с бассейном. Фото: соцсети Ольги Бузовой
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