Отар Кушанашвили принес публичные извинения Кате Лель за свои слова: «Мы должны обняться, поцеловаться и забыть все»

Отар Кушанашвили в этом году перенес трудный период. Летом у него случилось две клинические смерти. Врачи экстренно его прооперировали. Однако потом выяснилось, что у телеведущего нашли рак. Теперь он проходит курс химиотерапии. А недавно Катя Лель неожиданно решила судиться с журналистом. Ей не понравилось, что зимой в одном из выпусков шоу он высмеял слова певицы про инопланетян. Она стала требовать, чтобы Отар принес извинения и выплатил ей больше 6 млн рублей. Еще недавно адвокат Лель Татьяна Галанцева рассказывала, что им было бы достаточно, если бы телеведущий принес извинения.

На этот раз Кушанашвили решил зарыть топор войны. Он обратился к артистке в соцсетях.

«Моя дорогая подруга Катя, мы не должны быть поглощены этим недоразумением, которое произошло между нами», — сказал журналист.

Он также поздравил ее с 50-летием, которое она отметила 20 сентября. Телеведущий поблагодарил Лель за то, что она позвала его на свой юбилей. Более того, он добавил, что они много лет дружили, поэтому Отар уверен, что они должны помириться.

«После того, как я завершу свое лечение, а на следующей неделе у меня операция, надеюсь, финальная. Мы с тобой воссоединимся и покажем всем, что достоинство — это вечная валюта. Достоинство только и есть у нас с тобой. И мы должны обняться, поцеловаться и забыть все», — высказался Кушанашвили.

Лель отреагировала на его обращение. Она поблагодарила его за поздравление, а также пожелала исцеления.