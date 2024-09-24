Шнуров жил в постоянном стрессе из-за жены? Что натворила Абрамова?

Сергей Шнуров разводится в четвертый раз, заявление в мировой суд подала его жена Ольга Абрамова, родившая ему двоих наследников.

Что не так в этой семье? Из-за чего пара решила расстаться? С этими вопросами журналист сайта Teleprogramma.org обратился к тарологу Анне Горшковой .

«Со стороны Ольги выпал старший аркан император в театре кукол — это означает контроль. То есть она в отношениях демонстрировала свое превосходство, статус. Полагаю, у нее жесткий характер, по крайней мере, внутри семьи, в отношениях. Скорее всего, она пыталась контролировать своего партнера. Сергей по пятерке мечей и театру кукол от ситуации в семье испытывал стресс, негативные эмоции. У него было ощущение, что с ним поступают нечестно. Смотрим причину развода, и тут выпадает тройка жезлов, карта общения. То есть люди поговорили и в диалоге решили сделать этот шаг, потому что ситуация для обоих стала в эмоциональном плане сложной. Они внутренне оказались разными, такое бывает», — объяснила расклад таролог Анна Горшкова.