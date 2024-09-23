После развода с четвертой женой Шнуров женится вновь? Что это значит?

Жена музыканта Сергея Шнурова — Ольга Абрамова — подала заявление на развод в мировой суд после шести лет брака. Иск зафиксирован в судопроизводственной базе 16 сентября.

У пары двое детей, для Сергея Шнурова это четвертый законный брак. Наследников у музыканта от всех жен четверо.

Любопытно, что таролог Марианна Абравитова уверенна: для музыканта это не последний брак.

«Сергей Шнуров — мечущаяся натура, очень эмоциональная. При этом всех своих жен он любил очень сильно, по-настоящему, но его эмоциональность, страсть, его огонь выжигают дотла. Поэтому, когда она прогорает, не остается ничего, только пепелище. С одной стороны, таким людям можно позавидовать, потому что их уровень эмоций зашкаливающий. Их хватило бы на 100 человек. С другой стороны, эмоции у таких людей недолговечны, можно сказать, что он проживает сразу несколько жизней с несколькими женщинами. Впереди у него еще есть браки и тоже по большой любви. Переживать за Шнурова, что у него личная жизнь не складывается, я бы не стала. Считаю, что она у него очень даже хорошо складывается. Просто за свою одну жизнь он проживает их несколько», — прокомментировала для Teleprogramma.org эксперт.