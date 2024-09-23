«Дорогой мой, что ты сделал?!»: Вахрушев получил отпор от Холявина, когда актер накинулся на Борисову

Актер Даниил Вахрушев нелицеприятно высказался о Дане Борисовой в шоу ТНТ «Звезды в джунглях», назвав ее один раз «возрастной», другой раз «наркоманкой». Имеет ли право мужчина так себя вести? Насколько его слова оправданы? Эти вопросы мы обсудили с экс-участником проекта «Дом-2» Егором Холявиным .

«Даниил сказал, что Дана подвела команду в первом испытании, медленно передвигаясь через препятствия. Дорогой мой, а что сделал ты, сидя на вышке? Мужчина, не уступивший место девушке, которая легко бы могла справиться с этой задачей, подбирая ключики к замочку. Для этого много сил и ума не нужно. Зато Даниил считает, что вправе говорить, что Дана наркоманка или что она возрастная. Это его не красит. В таких моментах люди показывают свою истинное лицо. Ладно, когда это делает девушка, женщинам это простительно, но когда так поступает мужчина, то это крайне некрасиво!» — высказался в беседе с журналистом Teleprogramma.org участник «Дома-2».

По мнению Егора Холявина, Дана Борисова стала главным героем этого выпуска, Даниил Вахрушев — главным антигероем. Алена Блин заняла правильную позицию, поддержав ведущую. Ну а остальные участники шоу — просто серая масса, которая выбрала позицию молчания и наблюдательства.

К слову, Егор Холявин сильно изменился после «Дома-2», он сбросил 30 кг и помогает другим людям похудеть.