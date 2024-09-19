Как живет 43-летяя Воловичева после «Дома-2»: похудела на 40 кг, перестала смотреть ТВ, вышла замуж и родила дочь

Сегодня мы расскажем, как сложилась судьба
На «Доме-2» Инну запомнили корпулентной девушкой, которая строила отношения с Венцеславом Венгржановским,
— Почему вы в свое время решили пойти на «Дом-2», что вами двигало?
— Поскольку я работала журналистом, то захотела узнать шоу изнутри и написать книгу. В итоге написала и опубликовала две книги в 2011 году, но обе они были уже не про шоу, а про меня и мое похудение в эфирах за полгода на 40 кг.
Так повернулась судьба, что именно на шоу я села на диету и занялась спортом, скинула вес со 115 кг до 75! И этим прославилась. И книги тиражом 15 тысяч экземпляров быстро раскупили, так как они были не только про мою жизнь на шоу, но и про похудение, а эта тема актуальна для многих. По образованию я филолог, много лет работала в журналистике, книги написала легко и быстро.
— Были ли какие-то моменты в «Доме-2», за которые вам теперь стыдно?
— Нет, слава Богу. Я не была скандальным персонажем. У меня сложилась положительная история на шоу.
— Любили ли вы по-настоящему кого-то из участников проекта на самом деле?
— Думаю, меня в большей степени всегда волновала я, моя история и мои успехи. В любом случае всегда нужно думать о себе в первую очередь.
— Что главное вы вынесли из шоу? Какие уроки получили?
— Я получила медийность — за этим и шла. В телевизор идут не за уроками, а за популярностью. Но нужно понимать, как вы потом ее будете использовать в свою пользу. Должен быть четкий план.
— С кем-то из проекта дружите, общаетесь до сих пор?
— Можем созваниваться иногда. С любым человеком, с кем хорошо общалась на шоу, я могу созвониться. Но дружба — это другое. Мы просто коллеги по бывшей работе. Естественно, можем иногда общаться по телефону и болтать при встрече. Но сложно назвать это прямо дружбой, поскольку общение не носит регулярный характер.
— Каких ребят из «Дома-2» вы считаете настоящими героями шоу? А кто вас неприятно удивил на проекте, разочаровал?
— Никто не разочаровал: не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться! Настоящие герои — все, кто смог стать персонажем, чем-то запомнился. Все, кто был там хотя бы больше года, кто сумел стать интересным зрителю и приковывал к себе внимание долгое время. Это не только «золотой состав», интересные персонажи были там всегда, есть и сейчас. Просто я уже много лет не смотрю телевизор, могу не знать героев последних лет.
— И все-таки, в «Доме-2» все по сценарию или по-настоящему?
— Никто не даст тебе сценарий. Хорошо было бы, если б давали, тогда там все становились бы топовыми персонажами, однако такого нет. Сценарий должен быть в твоей голове. Сам должен понимать, что на шоу нужны действия, поступки, о чем кино снимать… Конечно, редактор может что-то подсказать. Но ты и сам должен соображать, что находишься на шоу. И если будешь есть, спать, молчать, то просто вылетишь на первом же голосовании. Нужно суметь заставить всех говорить о себе, быть ярким и интересным, правильно выстроить отношения в коллективе! Да, это реалити, но это одновременно и шоу! Теряться и молчать там нельзя.
— Чем вы сейчас занимаетесь, где работаете, чем увлечены?
— Веду блог о своей жизни в соцсетях. Занимаюсь домом и семьей.
— Вы замужем, есть дети?
— Замужем с 2012 года. Муж — Новиков Иван Александрович. В 2013 году у нас родилась дочь Мария. Сейчас ей 11 лет. Непростой подростковый возраст, школа, уроки… Заняты воспитанием ребенка. Все хорошо.
— О чем вы мечтаете? Что планируете сделать в этой жизни важное для вас?
— Мне порой кажется, что у меня все есть — это если о материальном. Поэтому какие-то глобальных планов в этом плане уже нет. В 2020 году мы достроили дом в Подмосковье, где сейчас и живем с мужем и дочкой. Можно было бы писать книги. Обязательно займусь этим на пенсии. Все самое важное я успела сделать. Для женщины что важно? Стать мамой. Это произошло 11 лет назад. Мужа я нашла вне стен проекта. Воспитываем ребенка. Я счастлива. Что еще нужно?
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