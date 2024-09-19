Как живет 43-летяя Воловичева после «Дома-2»: похудела на 40 кг, перестала смотреть ТВ, вышла замуж и родила дочь

— Почему вы в свое время решили пойти на «Дом-2», что вами двигало?

— Поскольку я работала журналистом, то захотела узнать шоу изнутри и написать книгу. В итоге написала и опубликовала две книги в 2011 году, но обе они были уже не про шоу, а про меня и мое похудение в эфирах за полгода на 40 кг.

Так повернулась судьба, что именно на шоу я села на диету и занялась спортом, скинула вес со 115 кг до 75! И этим прославилась. И книги тиражом 15 тысяч экземпляров быстро раскупили, так как они были не только про мою жизнь на шоу, но и про похудение, а эта тема актуальна для многих. По образованию я филолог, много лет работала в журналистике, книги написала легко и быстро.

— Были ли какие-то моменты в «Доме-2», за которые вам теперь стыдно?

— Нет, слава Богу. Я не была скандальным персонажем. У меня сложилась положительная история на шоу.