Что можно накопать на Вахрушева, публично опустившего Борисову? Холявин уверен — многое

Дана Борисова никогда не скрывала своего возраста, как и того факта, что некогда была зависима от запрещенных в России веществ. Впрочем, ведущая всегда вела себя открыто с журналистами и поклонниками, поэтому обвинения в известных всем людям фактах показались многим зрителям шоу ТНТ «Звезды в джунглях» со стороны Даниила Вахрушева странными.

В эфире проекта актер обозвал ведущую «возрастной» и «наркоманкой» и заявил, что критиковать подобным образом женщин — это нормально. Дана Борисова не смогла выдержать натиска Даниила и его соратников и в итоге покинула реалити.

Звезда «Дома-2» Егор Холявин в ужасе от этой ситуации, он яро заступился за знаменитую блондинку, заметив, что она являлась настоящей героиней выпуска и вызвала зависть у Даниила и его коллег по цеху.

«У Даниила Вахрушева позиция слабого человека. Он сам, видимо, выделиться и завоевать место в коллективе не может и делает это за счет сильного человека — Даны Борисовой. Подтягивая старые факты из биографии ведущей, он пытается ее унизить. Но Дана нашла в себе силы рассказать о своей зависимости публике. Признаться в своих проблемах, обратиться к людям за помощью могут только сильные личности. А притянуть эту историю в удобный момент — слабые. Я давно похудел, вешу 80 кг, но мне до сих пор пишут в Сети, что я жирный урод. Так говорят те, кто хочет обидеть, но не знает чем. Если мы начнем копать под Вахрушева или любого другого хейтера, я думаю, мы накопаем факты похлеще, чем у Даны. У каждого в биографии есть факты, которые он хотел бы скрыть. А кто такая Дана Борисова и что она пережила, мы и без того знаем прекрасно», — сказал Егор Холявин.

Напомним, что на «Дом-2» Егор Холявин пришел в весе 165 кг. Упорные занятия собой позволили ему прийти в норму и стать неузнаваемым. В настоящий момент он профессионально помогает людям сбросить вес и вполне успешен на этом поприще.