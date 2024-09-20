Как обида приемной дочери Понаровской могла повлиять на смерть ее родного сына?

У певицы Ирины Понаровской и джазового музыканта Вейланда Родда умер единственный сын — художник Энтони Родд, ему было всего 39 лет. Наследник ушел из жизни внезапно во время приема душа в собственной квартире . По предварительным данным — из-за проблем с сердцем.

Для молодого и здорового на вид мужчины этот уход выглядит более чем странно, поэтому мы решили поинтересоваться у медиума Айгуль Хуснетдиновой , не мог ли Энтони Родд в какой-то степени выступить жертвой возмездия из-за некрасивой истории с приемной дочерью певицы, Анастасией Кармышевой.

Напомним, девочку артисты взяли из детдома, а через четыре года, когда у них появился родной ребенок, вернули государству опять. Потом, когда Настя стала взрослой, у Ирины Понаровской случился с ней конфликт. Певица обвинила ее в воровстве и позже на телешоу публично отреклась от нее окончательно.

Айгуль Хуснетдинова заметила, что смерть человека закладывается заранее, однако у нее все-таки имеется ощущение, что какая-то доля вины родителей Энтони Родда в ней есть.

«На телешоу Ирина Понаровская сказала Насте, что она ей никто, и попросила не лезть в ее семью, назвав ее посторонним для них человеком. Это могло обидеть приемную дочь певицы очень сильно. Ей еще раз напомнили, что она для Ирины Понаровской никто, хотя она четыре года жила с ней и считала мамой. Ребенку без роду и племени из детского дома и так тяжело, а тут ее еще раз отвергли. Эта обида Анастасии могла каким-то образом косвенно повлиять на жизнь Энтони. И таким образом наказать Ирину Понаровскую. Если она отрицает свое неудавшееся материнство, можно же какие-то нормальные, дружелюбные отношения поддерживать и не ставить девочке в вину события давно минувших дней? Она этого не делает. Поэтому, вполне вероятно, ее решили таким образом наказать — забрать у нее самое дорогое», — сказала медиум Teleprogramma.org .