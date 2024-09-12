Как живет Егор Холявин после «Дома-2»: похудел со 165 кг до 80, потратил 10 млн на пластику, нашел свою любовь

Егору Халявину уже 37, прошло уже 10 лет, как он покинул «Дом-2». Однако герой проекта публикой не забыт, по-прежнему вызывая интерес, благодаря удивительному преображению.

Участник «Дома-2» смог на своем примере показать людям, что внутри толстяка-лузера может скрываться сердце и внешность льва. Сейчас Егор считает себя абсолютно счастливым человеком: он имеет тело мечты и продолжает работать над ним в спортзале, нашел свою любовь, состоялся в бизнесе.

— Почему вы в свое время решили пойти на «Дом-2», что вами двигало?

— В тот период мне он был нужен как палочка-выручалочка, которая сможет меня отвлечь от проблем.

Я попал в реанимацию в тяжелом состоянии, три ножевых ранения. Потерял свой внешний вид, приобрел лишний вес — больше 130 килограммов. Потерял работу, учебу, все, что у меня было, 10 месяцев пролежал в больнице, после чего был на домашней реабилитации. И дома я только ел и смотрел телепроект «Дом-2». Я смотрел его три раза в сутки, столько, сколько показывали тогда.

И в моменте я принял решение пойти на кастинг телепроекта. Наверное, хотел испытать себя, проверить, смогу ли я туда попасть, получить шанс выйти из своего затворничества.

В итоге из 150 претендентов выбрали только меня, а я отказался идти, потому что у меня не было цели попасть на проект. Мне было важно, чтобы меня отобрали, мне этого было достаточно.

В итоге редакторский состав в течение месяца правдами и неправдами пытался меня затащить на проект. Я сопротивлялся, но однажды я шел по улице с диким опустошением внутри, не знал, как двигаться дальше, куда идти. И раздался очередной звонок. Я поднял трубку и согласился.

Тут же приехала машина, меня забрали. Я нужен был проекту, однозначно. Там всегда были такие ребята полные, которые умеют говорить. Уже на следующий день я зашел на «новую поляну» телепроекта.