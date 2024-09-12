Как живет Егор Холявин после «Дома-2»: похудел со 165 кг до 80, потратил 10 млн на пластику, нашел свою любовь

Егору Халявину уже 37, прошло уже 10 лет, как он покинул «Дом-2». Однако герой проекта публикой не забыт, по-прежнему вызывая интерес, благодаря удивительному преображению.
Участник «Дома-2» смог на своем примере показать людям, что внутри толстяка-лузера может скрываться сердце и внешность льва. Сейчас Егор считает себя абсолютно счастливым человеком: он имеет тело мечты и продолжает работать над ним в спортзале, нашел свою любовь, состоялся в бизнесе.
— Почему вы в свое время решили пойти на «Дом-2», что вами двигало?
— В тот период мне он был нужен как палочка-выручалочка, которая сможет меня отвлечь от проблем.
Я попал в реанимацию в тяжелом состоянии, три ножевых ранения. Потерял свой внешний вид, приобрел лишний вес — больше 130 килограммов. Потерял работу, учебу, все, что у меня было, 10 месяцев пролежал в больнице, после чего был на домашней реабилитации. И дома я только ел и смотрел телепроект «Дом-2». Я смотрел его три раза в сутки, столько, сколько показывали тогда.
И в моменте я принял решение пойти на кастинг телепроекта. Наверное, хотел испытать себя, проверить, смогу ли я туда попасть, получить шанс выйти из своего затворничества.
В итоге из 150 претендентов выбрали только меня, а я отказался идти, потому что у меня не было цели попасть на проект. Мне было важно, чтобы меня отобрали, мне этого было достаточно.
В итоге редакторский состав в течение месяца правдами и неправдами пытался меня затащить на проект. Я сопротивлялся, но однажды я шел по улице с диким опустошением внутри, не знал, как двигаться дальше, куда идти. И раздался очередной звонок. Я поднял трубку и согласился.
Тут же приехала машина, меня забрали. Я нужен был проекту, однозначно. Там всегда были такие ребята полные, которые умеют говорить. Уже на следующий день я зашел на «новую поляну» телепроекта.
Егор Холявин. Фото: соцсети
— Есть ностальгия по «Дому-2»?
—Конечно, хочется иногда увидеться с теми людьми, с которыми давно не общался, собраться на одной площадке. Не так давно мы встречались на двадцатилетии «Дома-2», но ребят, которые были на проекте одновременно со мной, было мало, жаль. Про многих — где они сейчас, чем занимаются — я не знаю ничего.
Проект оставил в моей жизни очень яркий след, но мы должны понимать, что время идет дальше. Уже прошло 10 лет, как я покинул шоу, и у меня никогда не было желания вернуться туда, потому что я расту дальше, занимаюсь тем, что мне приносит удовольствие и деньги.
Не понимаю, когда ребята, которым по 40 лет, возвращаются туда. Думаю, это те люди, у которых за периметром телестройки ничего не получается, которые не могут себя найти в жизни, которые не умеют зарабатывать, которые ленятся. Это ужасно.
— Были ли какие-то моменты в «Доме-2», за которые вам теперь стыдно?
— Да, конечно, были. Когда ты впервые оказываешься в такой ситуации — перед камерами телестройки, ты не осознаешь, что делаешь, порой теряешь контроль над собой. Поэтому я не могу смотреть на себя в роликах, которые встречаются в Сети, запрещаю друзьям показывать их. Мне тяжело это видеть.
Сейчас, наверное, никто уже не вспомнит, но для меня это внутренняя боль — была одна ситуация на Сейшелах, мы дружили с Игорем Тригубенко, хорошим парнем. И нужно было, чтобы он покинул проект, и редакторы решили через меня устроить заговор против него. Я на это пошел, продав, наверное, хорошее отношение его ко мне.
Это не говорит о том, что я такой по жизни, нет. Но в моменте я поддался слабостям и уговорам. Об этом я очень сильно жалею, это моя ошибка. Конечно, я больше никогда в жизни так не поступал и не поступлю.
Игорь Холявин и Либерж Кпадону. Фото: соцсети
— Любили ли вы по-настоящему кого-то из участниц проекта на самом деле?
— Я безумно любил Либерж Кпадону и люблю до сих пор, царствие ей небесное. Она замечательная! Потрясающий человек. Что бы ни происходило между нами, для меня она останется навсегда самым дорогим и любимым человеком, которого мне подарил телепроект «Дом-2». Мы в последнее время с ней не общались, на то были причины... Либерж — это тот человек, который умеет дружить, умеет любить.
С
За
Это особая любовь. И спасибо «Дому-2», который дал возможность испытать такие эмоции.
— Что главное вы вынесли из шоу? Какие уроки получили?
— Я изменился до неузнаваемости: со 165 кг мне удалось похудеть до 80 кг. Возможно, если бы не проект, я бы не смог этого добиться. Моим зрителям, моим людям, которые за мной наблюдают, я помогаю избавиться от лишнего веса. Это стало моей миссией.
Я понял, что все возможно в этой жизни. Я до сих пор это несу, потому что я — это тот человек, который шел напролом против системы, против коллектива, против всех и добивался своим отношением, своим поведением, своей целеустремленностью своего.
Егор Холявин и
— С кем-то из проекта дружите, общаетесь до сих пор?
— С Элиной Камирен, Надюшей Ермаковой, Таней Охулковой, Оксаной Стрункиной я дружу, мы поддерживаем друг друга. Общаюсь с Глебом Клубничкой, Анастасией Дашко, Машей Кохно.
— Кто из ребят на «Доме-2» вас неприятно удивил на проекте, разочаровал?
— Рустам Калганов, это ужасный человек, самый настоящий предатель, не имеет ни морали, ни ценностей. Мне иной раз кажется, когда я попадаю на его видеоролики и прямые эфиры, что человек вообще не в себе находится, больной. При всем уважении к его возрасту так мужчина вести себя не имеет права. Я очень жалею, что в моей жизни этот человек вообще когда-то присутствовал. Это позорище нашей страны.
— В «Доме-2» все по сценарию, как говорят, или по-настоящему?
— Никакого сценария не было, была система, правила. По этим правилам мы жили. Когда ты находишься в закрытом пространстве, все происходящее, все эмоции и чувства умножаются в два-три раза. Нас снимали 24 часа в сутки, было из чего составлять эфиры без каких-либо сценариев.
Чтобы нам говорили: «Пойти, ударь его, потому что он плохой» — нет, такого не было. И мы же не актеры, мы обычные люди, которые пришли на проект. Как только начинаешь играть, это сразу становится видно.
Я жил по душе, как чувствовал. Я плакал, дрался, смеялся, потому что я жил «Домом-2». И только люди, которые живут именно по такому принципу, там становятся звездами, хедлайнерами проекта. А те, которые пытаются что-то играть, надевать на себя какую-то маску, их быстро выгоняют. Это быстро всплывает наружу, телезритель теряет к ним интерес.
По сценарию происходил только выгон людей за проект. Но если ты крутой, делаешь рейтинги, приносишь большие деньги телевидению, кто тебя выгонит? Никто не выгонит, тебе дадут иммунитет.
— Состоите ли в отношениях? Можете раскрыть, кто этот человек, если да?
— Я семь лет был без отношений, сейчас у меня они наконец-то появились, чему я безумно рад. Больше ничего говорить не хочу. Я об этом не говорю, не показываю, не транслирую, в том числе и в моем блоге. Не потому что я чего-то боюсь. Просто я достаточно показал своей личной жизни на «Доме-2», а сейчас мне хочется быть в моменте и никому об этом не говорить. Поэтому прошу понять меня правильно, я очень долго ждал, чтобы меня кто-то встречал, когда я прихожу домой. Наконец-то это свершилось.
— Чем вы сейчас занимаетесь, где работаете, чем увлечены?
— Я помогаю людям избавиться от лишнего веса, так как сам изменился до неузнаваемости. Хочу подчеркнуть, что похудел я самостоятельно, не прибегая к операциям. Являюсь амбассадором БАДа, который помог мне самому сбросить 30 кг.
Я каждому помогаю лично, это стало моим долгом и в то же время заработком, каждый день 24 на 7 со всего мира ко мне приходят заявки, люди хотят пообщаться со мной лично, чтобы я им помог.
Каждый день я занимаюсь в спортзале, хочу красивое тело, это уже не похудение, тут таблеткой не поможешь, нужно тягать железо. Зимой катаюсь на сноуборде в горах. Летом отдыхаю в Сочи, в этот раз был с участниками телепроекта «Дом-2» Ириной Камерен,
Также с моей командой готовим новый проект о похудении и трансформации, о людях, которые стали заложниками лишнего веса.
Егор Холявин. Фото: соцсети
— Вы не скрываете, что увлеклись пластикой. Сколько всего пластических операций вы перенесли? Что это были за операции? Сколько денег на это потратили, если не секрет?
— Я не только об этом рассказываю, но и показываю, чтобы люди не повторяли моих ошибок. Я не пропагандирую пластические операции, это все очень индивидуально, каждый делает свой выбор, сам выбирает врача.
У меня было 30 пластических операций, я их начал делать тогда, когда мой вес со 165 кг опустился до 100 кг. После этого кожа сильно обвисла, мой пупок был между ног, поэтому пришлось сделать несколько операций по ее восстановлению. В первую очередь я пошел на абдоминопластику, коррекцию контуров живота. Никакого шунтирования, уменьшения желудка я не делал.
Потом перешел на лицо, возможно от многого можно было и отказаться. Мне сделали ринопластику, блефаропластику, имплант в подбородок. Всего на подбородке произведено четыре операции, пересадка бороды, удалил комки биша, выполнил круговую подтяжку, зубы, ну и так далее. Все это обошлось мне более чем в 10 млн рублей. Все операции были дорогостоящие, у хороших докторов, ни об одной я не жалею.
Я ощущаю себя счастливым в новом теле, кайфую от себя и своей новой жизни. «Дом-2» полностью изменил мою жизнь, но произошло это ровно тогда, когда я избавился от лишнего веса.
На «Доме-2» мне много раз говорили, что я жирный чмо, что у меня ничего не получится, что я недостоин быть в этом проекте и строить любовь, но я смог обрести нового себя, поменять все в своей жизни, найти свою настоящую любовь, потому что все приходит тогда, когда мы сами меняемся. Поэтому я каждому вашему читателю желаю быть в гармонии с самим собой, быть по настоящему счастливым. И если вы понимаете, что есть проблемы лишнего веса, начните бороться сегодня, и завтра вы скажете себе большое спасибо.
Егор Холявин. Фото: соцсети
— О чем вы мечтаете? Что планируете сделать в этой жизни важное для вас?
— Я мечтаю о детях, но эта мечта начнет реализовываться ровно тогда, когда у меня будут крепкие семейные отношения, дети по залету — это не моя история. Мне 37 лет, и я уверен, что все еще впереди.
Для меня еще важно быть не только самому счастливым, но и сделать счастливыми тех людей, которые находятся рядом. Поэтому хочу сделать счастливой свою вторую половинку.
Если говорить про мои ближайшие мечты, я очень хочу увидеть китов. И я к ней потихонечку иду.
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