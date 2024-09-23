Почему участники «Звезд в джунглях» на самом деле ополчились против Борисовой?

Звезда «Дома-2» Егор Холявин высказался о прошедшем в воскресенье шоу на ТНТ «Звезды в джунглях», где в первый же серии выгнали из проекта Дану Борисову.

Собеседник сайта Teleprogramma.org считает, что обвинения в адрес Даны Борисовой со стороны участников шоу были несправедливыми. Сразу было понятно, что ведущую организаторы проекта считают «вишенкой на торте», поэтому не случайно доставили ее в лагерь отдельно от всех. Ну а те, кто организовался в группу против звезды, просто почувствовали свою слабость на ее фоне.

«Дана Борисова сразу ярко заявила о себе, что не понравилось некоторым, и сразу пошел негатив в ее сторону. Ну а обвинение в том, что она якобы плохо показала себя на первом испытании, выглядит неубедительно. Кто там, в принципе, себя хорошо показал? Люди просто ухватились за малейшие косяки Даны, чтобы оправдать свои слова и действия», — считает Егор Холявин.

К слову, о герое шоу «Дом-2» мы писали ранее. Со времен телестойки Егор Холявин сильно похудел и успешно помогает другим людям в том, чтобы достичь веса своей мечты.