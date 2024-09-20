Телеведущий Мягченков — о покойном сыне Понаровской: «С такой мамой трудно было»

Известный телеведущий, режиссер и актер Александр Мягченков в разговоре с Teleprogramma.org раскрыл, какими на самом деле были отношения у певицы Ирины Понаровской и ее сына Энтони Родда.

Как оказалось, картина вполне классическая. Речь о той самой сильной материнской любви, которая часто душит ребенка. Ирина Понаровская, по словам Александра Мягченкова, отдавала себе отчет в том, что вредит своими действиями сыну.

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«Ирина говорила, что она безумно его любит, но она понимает, что она, ну как бы, немножко активна по отношению к нему. Энтони это не нравится, потому что он хочет быть самостоятельным, а, зная Иру, да, ее, вообще, внутренний мир, ее энергетику, понятно, что с такой мамой трудно, конечно, было. Он пытался как-то преодолевать, но куда деваться-то? Энтони понимал, что он ответственный и все такое прочее, но с такими родителями всегда сложно», — поделился Александр Мягченков с Teleprogramma.org.

Напомним, сын певицы Ирины Понаровской скоропостижно скончался в ночь на 20 сентября. Энтони Родду было всего 39 лет.