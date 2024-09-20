Подруга Ирины Понаровской Татьяна Зайцева: «Только Господь может понять мать, потерявшую сына»

Сестры Татьяна и Елена Зайцевы. Фото: Global Look Press

Татьяна Зайцева в беседе с Teleprogramma.org рассказала, как пережила гибелью сына Алеши, которого не стало несколько лет тому назад.

Солистка дуэта сестер Зайцевых — Татьяна Зайцева, — узнав о том, что певица Ирина Понаровская потеряла единственного сына, вспомнила, как справлялась, когда ее постигла тяжелая утрата.

Несколько лет назад не стало единственного сына Татьяны Зайцевой, Алексея. Он погиб в Москве. Молодой человек был ровесником сына Ирины Понаровской. В интервью Teleprogramma.org Татьяна Зайцева рассказала, кто и что поможет Ирине Понаровской справиться с горем в самые тяжелые первые месяцы после утраты.

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«Первое время — это самое ужасное. Мой сын Алеша погиб 15 ноября. И эти первые месяцы осенние было нереально пережить. Я пряталась от людей, мне не нужно было сочувствия. Был шок, надо было побыть именно наедине с собой и что-то услышать свысока. Только в храме мы с сестрой Еленой получали утешение и подсказки. Только Господь может понять мать, которая потеряла сына», — сказала Татьяна Зайцева в беседе с Teleprogramma.org.

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