Подруга Ирины Понаровской Татьяна Зайцева: «Только Господь может понять мать, потерявшую сына»

Солистка дуэта сестер Зайцевых — Татьяна Зайцева , — узнав о том, что певица Ирина Понаровская потеряла единственного сына , вспомнила, как справлялась, когда ее постигла тяжелая утрата.

Несколько лет назад не стало единственного сына Татьяны Зайцевой, Алексея. Он погиб в Москве. Молодой человек был ровесником сына Ирины Понаровской. В интервью Teleprogramma.org Татьяна Зайцева рассказала, кто и что поможет Ирине Понаровской справиться с горем в самые тяжелые первые месяцы после утраты.

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