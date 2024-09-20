Роман Жуков уверен, что Ирина Понаровская справится с шоком после смерти сына: «Она сильная женщина»

Популярный в 90-х годах прошлого века музыкант Роман Жуков отреагировал на смерть сына певицы Ирины Понаровской. В беседе с Teleprogramma.org он признался, что знал Энтони Родда еще ребенком.

«Я помню его маленьким ребенком. Общались с Ириной Витальевной еще в 80-х годах. Больше не виделись», — поделился Роман Жуков.

Роман Жуков принес свои соболезнования Ирине Понаровской и напомнил всем, что она — очень сильная женщина.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Хочу сказать слова глубокого соболезнования. Это ужасно, не дай бог, врагу такого не пожелаешь. Ирина Витальевна — сильная женщина, она справится. Но все равно, дай бог ей сил!» — добавил Роман Жуков в беседе с Teleprogramma.org.

Напомним, единственный сын Ирины Понаровской скончался в ночь на 20 сентября. Ему было всего 39 лет.