Роман Жуков уверен, что Ирина Понаровская справится с шоком после смерти сына: «Она сильная женщина»

Популярный в 90-х годах прошлого века музыкант Роман Жуков отреагировал
«Я помню его маленьким ребенком. Общались с Ириной Витальевной еще в 80-х годах. Больше не виделись», — поделился Роман Жуков.
Роман Жуков принес свои соболезнования
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«Хочу сказать слова глубокого соболезнования. Это ужасно, не дай бог, врагу такого не пожелаешь. Ирина Витальевна — сильная женщина, она справится. Но все равно, дай бог ей сил!» — добавил Роман Жуков в беседе с Teleprogramma.org.
Напомним, единственный сын Ирины Понаровской скончался в ночь на 20 сентября. Ему было всего 39 лет.
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