Продюсер Дзюник поддержал Понаровскую после смерти единственного сына: «Страшнее ничего не может быть»

Ирина Понаровская. Фото: Global Look Press

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org выразил сочувствие Ирине Понаровской.

Бывший концертный директор группы «Тату», известный продюсер Леонид Дзюник, в беседе с Teleprogramma.org выразил поддержку 71-летней певице Ирине Понаровской, потерявшей единственного сына.

Леонид Дзюник, как никто другой, понимает, что в эти дни чувствует Ирина Понаровская. Несколько лет назад не стало дочери Леонида Дзюника. И, по его словам, боль от этой потери не утихает.

«Терять детей — это очень тяжело. Десять лет назад я потерял дочь. Это очень страшно. Страшнее для родителей ничего не может быть, когда гибнут наши ребята, а матери остаются сиротами. У Ирины Понаровской больше никого нет. Эта боль не уходит, она с годами только притупляется. Не так остро ее чувствуешь, но она остается как незаживающая рана. Но что делать, жизнь такая», — сказал Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org.

Напомним, единственный сын Ирины Понаровской, Энтони Родд, скоропостижно скончался в ночь на 20 сентября. Ему было 39 лет. По предварительной информации, причиной смерти молодого мужчины стали проблемы с сердцем.

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