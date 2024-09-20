Продюсер Дзюник поддержал Понаровскую после смерти единственного сына: «Страшнее ничего не может быть»

Бывший концертный директор группы «Тату», известный продюсер Леонид Дзюник, в беседе с Teleprogramma.org выразил поддержку 71-летней певице Ирине Понаровской , потерявшей единственного сына.

Леонид Дзюник, как никто другой, понимает, что в эти дни чувствует Ирина Понаровская. Несколько лет назад не стало дочери Леонида Дзюника. И, по его словам, боль от этой потери не утихает.

«Терять детей — это очень тяжело. Десять лет назад я потерял дочь. Это очень страшно. Страшнее для родителей ничего не может быть, когда гибнут наши ребята, а матери остаются сиротами. У Ирины Понаровской больше никого нет. Эта боль не уходит, она с годами только притупляется. Не так остро ее чувствуешь, но она остается как незаживающая рана. Но что делать, жизнь такая», — сказал Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org.