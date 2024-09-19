Чем прославился Саша Стоун?

Саша Стоун прославился как блогер, спортсмен, ведущий и шоумен. Однако в последнее время он все чаще выступает как профессиональный участник различных реалити, пытаясь выиграть хотя бы в одном. Увы, пока ему это не удается.

«Я опозорился», — сказал Саша Стоун, проиграв в большом испытании на шоу «Выжить в Дубае» Александре Сухоруковой и Вячеславу Чепурченко .

Однако психолог Андрей Зберовский уверен, что так мыслить лидер не должен. Он должен понимать, что проигрыши неизменны. А если не принимать такую вероятность, то неуспех будет сопровождать человека и дальше. Собственно, это мы и видим: за плечами Стоуна множество проектов, включая «Звезды в Африке» (в двух сезонах), «Русский ниндзя», «Вызов» и другие, и ни одного победного случая.

«Если ставить все на кон, считать, что важно выигрывать в каждом сражении, человек постепенно создаст вокруг себя сложную негативную среду. Постепенно против него будет формироваться коалиция, и он в итоге проиграет. Надо быть гибче», — сказал Зберовский в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.org .

Более ярко высказалась об Александре Стоуне, который не смог в шоу «Выжить в Дубае» достичь очередной победы и расстроился, участница «Дома-2» Надежда Ермакова .

«Мужику 25 лет! Господи, принесите слюнявчик и подгузники, потому что бедный маленький мальчик расстроился. Ну прямо обнять и плакать», — сказала Надежда Ермакова .

Любопытно, что ярый оппонент Саши Стоуна Вячеслав Чепурченко , которого на протяжении нескольких игр блогер пытался выбить из шоу, простил его и заявил, что тот просто играл определенную роль в реалити .

«Были перегибы, но тем не менее он не негативный парень, я к нему хорошо отношусь. А то, что было в шоу, — это его осознанный выбор. Я это понимал», — сказал изданию актер.