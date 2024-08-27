Как живет Жемчугов после «Дома-2»: хочет стать мэром Симферополя, женат на девушке-мечте, поддерживает связь с Ермаковой

Сайт Teleprogramma.org продолжает знакомить с участниками различных реалити в рамках проекта «Жизнь после шоу». Наши читатели ранее узнали, чем сейчас занимаются звезды «Дома-2» Гоген Солнцев и Надежда Ермакова , какие уроки из проекта они вынесли и приходилось ли им строить любовь по сценарию.

Сегодня вы узнаете, какие мечты греют душу другого выпускника телестройки — Глеба Жемчугова . Он, к слову, счастливо женат, но до сих пор с теплотой в душе вспоминает Надежду Ермакову , которая тоже замужем.

— Глеб, почему вы в свое время решили прийти на «Дом-2», что вами двигало?

— Это был 2009 год и на тот момент «Дом-2» был самым популярным телевизионным проектом, который существовал на территории Российской Федерации. По телевизору показывали не только само шоу, но и постоянно крутили ролики о гастролях участников. Зрители видели, как их встречает везде толпа фанатов. Их жизнь казалась очень крутой.

А у меня с самого детства было желание стать популярным человеком, развиваться как актеру или в хип-хоп музыке. И как раз в тот момент, когда я собирался поступать в Щукинское училище, в моем родном Владивостоке объявили о кастинге в шоу, я его прошел.

Возможно, я смалодушничал и решил пойти по легкому пути — вместо Щукинского выбрал «Дом-2».