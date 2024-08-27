Как живет Жемчугов после «Дома-2»: хочет стать мэром Симферополя, женат на девушке-мечте, поддерживает связь с Ермаковой

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Сегодня вы узнаете, какие мечты греют душу другого выпускника телестройки —
— Глеб, почему вы в свое время решили прийти на «Дом-2», что вами двигало?
— Это был 2009 год и на тот момент «Дом-2» был самым популярным телевизионным проектом, который существовал на территории Российской Федерации. По телевизору показывали не только само шоу, но и постоянно крутили ролики о гастролях участников. Зрители видели, как их встречает везде толпа фанатов. Их жизнь казалась очень крутой.
А у меня с самого детства было желание стать популярным человеком, развиваться как актеру или в хип-хоп музыке. И как раз в тот момент, когда я собирался поступать в Щукинское училище, в моем родном Владивостоке объявили о кастинге в шоу, я его прошел.
Возможно, я смалодушничал и решил пойти по легкому пути — вместо Щукинского выбрал «Дом-2».
— Были ли какие-то моменты в «Доме-2», за которые вам теперь стыдно?
— Да, наверное, не стыдно. Скорее осталась только благодарность ко всему тому, что произошло, даже самому плохому. Потому что в зрелом возрасте набитые шишки не дают забыть, насколько чреваты бывают неверные шаги. Они направляют нас в правильное русло, формируют такими, какие мы есть. Осталась только благодарность за все, чего я когда-то стыдился.
— Любили ли вы по-настоящему кого-то из участниц проекта на самом деле?
— Я всех любил по-настоящему, насколько — настолько мог это делать в те годы, со своим отношением и пониманием, что такое любовь.
Особенно по-доброму и искренне ко мне относилась Надя Ермакова. У нас остались добрые дружественные отношения. Она потрясающий человек, необыкновенная девушка. Я очень рад, что мы с ней знакомы и что один из этапов моей жизни связан именно с этим человеком.
— Что главное вы вынесли из шоу? Какие уроки получили?
— Первый урок: главная драгоценность для мужчины — быть верным. Второй: в чужой монастырь со своими правилами не лезь. Третий: интрига и ложь — хуже чумы. Четвертый: дела чужой семьи тебя не касаются, в них вникать не нужно. Пятый: чужая жена — это дорога в бездну. И шестой, самый главный, урок: никогда нельзя забывать, с чего ты начинал, свою нулевую точку, а также с кем. Нужно помнить это всю свою жизнь и благодарить тех людей, которые были с тобой в самом начале твоего пути, тех, кто помогал тебе в сложные времена.
— С кем-то из проекта дружите, общаетесь до сих пор?
— Я в очень хороших отношениях с Надей Ермаковой. С Кристиной Бухынбалтэ, Глебом Беккером дружим и в хороших отношениях с Настей и Евгением Ромашовыми, с Саймоном Марданши. Впрочем, со всеми, с кем я когда-либо общался, буду рад встрече. Нет ни одного человека, с которым бы я был в ссоре.
— Каких ребят из «Дома-2» вы считаете настоящими героями шоу? А кто вас неприятно удивил на проекте, разочаровал?
— Все ребята, которые задержались надолго в проекте — настоящие герои. Они осмелились открыться и показать себя на экране, обладают индивидуальностью.
Единственный человек, который периодически меня разочаровывал на «Доме-2», это только я сам. Некоторые моменты вспоминаю и думаю: «Ну как так?»
Практически всегда, когда я уходил с проекта не очень хорошо, наступал период осознания происходящего и чувство разочарования, что я себя так подвел.
— И все-таки, в «Доме-2» все по сценарию или по-настоящему?
— Если бы люди немного задумались о том, насколько вообще реально написать сценарий для такого шоу, то поняли бы, что это невозможно. Да и не нужно.
Наш продюсер однажды, отвечая на вопрос, как вы придумали это шоу, сказал: «Это придумал Бог. Мы просто научились это показывать». Люди в закрытом пространстве в течение какого-то времени начинают делиться на группы и выяснять отношения. Несерьезные проблемы для них становятся самыми глобальными. Начинает происходить целая череда событий, которая является реакцией человека на зарытое пространство и ограниченное количество людей. А небольшая провокация в ту или иную сторону со стороны ведущих, которые по камерам замечают, кто с кем общается, кто про кого что говорит и кто кому нравится, является волшебным пенделем к действию. В этом и есть простота и легкость создания данного шоу.
В то же время невозможно повторение шоу в том виде, каким оно было. Проекту нужны герои, яркие люди, которые не боятся отстаивать свою позицию и которые считают, что их позиция в жизни является наиболее правильной. Вот почему «Дом-2» сейчас не имеет тех сумасшедших рейтингов, которые у него были.
— Есть ностальгия по «Дому-2»?
— Конечно, есть. Для меня это были золотые годы: молодость, бесшабашность, абсолютное безудержное веселье, время исполненных мечтаний, любовных полетов, движений, ошибок, падений и взлетов. И все это было в бешеной эмоциональной концентрации. Об этом вспоминаешь и думаешь, как быстро это все пролетело.
Это ностальгия через призму благодарности. Я благодарен жизни, что в ней были такие яркие эмоции, о которых можно будет вспоминать всю жизнь.
— Судя по соцсетям, вы работаете ведущим мероприятий, тамадой. Чем вас привлекает эта профессия? Почему ушли именно в эту деятельность?
— К этому есть предрасположенность, какое-то чувствование, подаренное Господом Богом, талант, небоязнь сцены, умение владеть микрофоном, острота восприятия ситуации и перевод ее в комичную, ироничную стезю. Плюс — мне очень нравятся свадьбы. Не могу сказать, что все мероприятия мне нравятся, но свадьбы люблю очень. Свадьба — это праздник любви, он невероятно важен для людей, а ты являешься его частью, ты создаешь эмоции, создаешь впечатление, создаешь то, что станет приятным воспоминанием для молодых и будет греть их сердца долгие-долгие годы. И это классно, что люди доверяют тебе один из самых важнейших этапов своей жизни. Это заставляет себя уважать. Это вызывает восторг.
Ну и, конечно же, многого стоят благодарность и радость людей по завершении работы. Это очень важно, потому что человек по-настоящему счастлив и успешен только тогда, когда он приносит пользу миру и окружающим его людям.
— Кем является для вас жена Анастасия: друг, любимая женщина, ваша поддержка, ваша муза?
— Анастасия — это мой ангел, настоящий подарок судьбы для меня. Господь в какой-то момент увидел, что я иду ко дну без человека, чья любовь может стать мне маяком, освещающим путь наверх, что я не справлюсь и, будучи милосердным, подарил мне такую чудесную жену.
Вы задали вопрос, кто она: друг, любимая женщина, поддержка, муза? Она для меня все это! Мы вместе всегда и везде, мы с ней живем одну жизнь вдвоем. Она мой ангел, мой маяк, моя мечта, моя любовь, моя прекрасная леди.
— О чем вы мечтаете? Что планируете сделать в этой жизни важное для вас?
— Я бы хотел быть полезен людям. Я бы мог попробовать себя в политической деятельности, у меня на это есть силы, умения и даже образование. Но не так, как принято сейчас думать, а быть именно слугой народа, иметь возможности решать проблемы людей, реально служить во благо города, в котором я живу, людям, которые в нем живут.
Я уже пытался двигаться в этом направлении, был помощником председателя общественного совета. Но пока люди воспринимают мои цели в штыки, считая, что бывший участник «Дома-2» не может занимать серьезную должность. Но по образованию я педагог-психолог, кроме того, закончил государственное муниципальное управление. И, мало кто знает, в детстве я возглавлял молодежные организации, входил в состав молодежного совета при законодательном собрании Приморского края. Было бы классно, если бы именно эта моя мечта сбылась. Без лишней скромности, я бы хотел стать мэром Симферополя!
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