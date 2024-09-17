Чепурченко о Стоуне после «Выжить в Дубае»: «Я к нему хорошо отношусь, он не негативный парень»

Актер же весьма взвешенно и добродушно высказался об экс-возлюбленном Надежды Сысоевой в беседе с корреспондентом
«У нас есть свой бэкграунд, да он не самый приятный местами, но тем не менее даже в финале нашего сезона, когда Саша остался один и вылетела Надя, он нормально общался. Я с самого начала утверждал, что без Нади Саша максимально коммуникабельный, позитивный, легкий.
А то, что он там играл, я же отдавал себе отчет, что это игра! Да, были перегибы, но тем не менее он не негативный парень, я к нему хорошо отношусь. А то, что было в шоу, — это его осознанный выбор. Я это понимал», — высказался звезда сериала «Жуки».
По словам
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