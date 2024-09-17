Чепурченко о Стоуне после «Выжить в Дубае»: «Я к нему хорошо отношусь, он не негативный парень»

Вячеслав Чепурченко и Саша Стоун на протяжении практически всего реалити «Выжить в Дубае» были ярыми оппонентами. Позже, по окончании проекта, в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка с Ляйсан», блогер сказал об актере, что «сделал о нем определенные выводы» и так и не понял некоторые его поступки.

Актер же весьма взвешенно и добродушно высказался об экс-возлюбленном Надежды Сысоевой в беседе с корреспондентом Teleprogramma.org .

«У нас есть свой бэкграунд, да он не самый приятный местами, но тем не менее даже в финале нашего сезона, когда Саша остался один и вылетела Надя, он нормально общался. Я с самого начала утверждал, что без Нади Саша максимально коммуникабельный, позитивный, легкий. А то, что он там играл, я же отдавал себе отчет, что это игра! Да, были перегибы, но тем не менее он не негативный парень, я к нему хорошо отношусь. А то, что было в шоу, — это его осознанный выбор. Я это понимал», — высказался звезда сериала «Жуки».

По словам Вячеслава Чепурченко , он общается с людьми так, как хотел бы, чтобы общались с ним. И если с ним ведут себя в позитивном ключе, то он никогда не будет отвечать негативом. Именно поэтому в прошлое воскресенье в «Шоу Воли» актер и блогер выглядели как старые приятели — улыбались, шутили, сыпали остротами, никакой вражды между ними не ощущалось.