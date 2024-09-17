«Он проиграет»: еще в июне психолог Зберовский предсказал «позор» Стоуна в «Выжить в Дубае»

С самого начала Саша Стоун в «Выжить в Дубае» заявлял о своем намерении стать победителем. И очень болезненно реагировал на каждую свою неудачу в проекте. Он признавался, что не умеет проигрывать вообще.

В итоге, Саша Стоун выбрал себе в напарники «не того» партнера (Андрея Зубенко) и отдал победу Александре Сухоруковой. Блогер признался, что для него это «позор».

Вместе с тем еще в июне психолог Андрей Зберовский предупреждал участника шоу, что ожидать от себя только побед — это разрушительная позиция для человека. Ничего плохого в проигрыш или вторых местах нет.

«Если ставить все на кон, считать, что важно выигрывать в каждом сражении, в каждом конкурсе, то человек постепенно создаст вокруг себя сложную негативную среду. Постепенно против него будет формироваться коалиция, и он в итоге проиграет. Надо быть гибче», — сказал Зберовский и оказался прав.

Саша Стоун в очередной раз проиграл, не усвоив опыта предыдущих участий в подобных проектах, никогда не оказываясь в числе победителей. Напомним, блогер засветился в проектах «Звезды в Африке» (в двух сезонах), «Русский ниндзя», «Вызов» и других.