Стоматолог Рамазанова озвучила стоимость операции на челюсти невестки Королевой: «Начиная от 200 тысяч рублей»

Наташа Королева и Архип Глушко с женой. Фото: соцсети Мелиссы Глушко

Наташа Королева вызвалась оказать финансовую помощь жене своего сына Архипа Глушко, которой требуется сложная операция.

Недавно Наташа Королева погуляла на свадьбе своего сына Архипа Глушко. Он решил узаконить отношения с Мелиссой Валынкиной, которая раньше была стриптизершей. Наташа Королева несколько лет наблюдала за тем, как развивались отношения сына и его девушки. теперь пара живет отдельно, на съемной квартире. Архип учит японский язык и пока не зарабатывает больших денег. Но оказалось, что его жене нужна операция. Недавно Мелисса рассказала, что ей будут срезать верхнюю челюсть, а потом срежут кости с ног, чтобы нарастить нижнюю челюсть. Наташа Королева призналась, что оплатит невестке эту операцию.

Стоматолог Надия Рамазанова заверила в беседе с Teleprogramma.org, что хирургическое вмешательство действительно нужно провести — и не для эстетики.

«Если говорить по поводу операции, конечно же, такое возможно и такое сейчас делают. Это называется гнатологическая операция, челюстно-лицевая хирургия. В плане опасности любая операция несет за собой какие-то осложнения. Стоит ли красивая челюсть такого вмешательства? Даже не то что челюсть, а скорее, прикус. Конечно, стоит, потому что тут речь больше не об эстетике. Тут больше речь о здоровье человека, о здоровье зубочелюстной системы.

Поскольку то, как мы жуем, то, как двигается нижняя челюсть и то, какой у человека прикус, полностью может говорить о здоровье не только условно зубочелюстной системы, но и мышечного компонента, суставов и здоровья ЖКТ, сердечной мышцы — то есть в целом комплексное здоровье человека.

Поэтому если есть прямые показания к такой операции, то ее стоит делать. Сколько может стоить такая операция? Насколько я проинформирована, такая операция сейчас стоит, начиная от 200 тысяч рублей», — пояснила эксперт.

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