Стоматолог Рамазанова озвучила стоимость операции на челюсти невестки Королевой: «Начиная от 200 тысяч рублей»

Недавно Наташа Королева погуляла н а свадьбе своего сына Архипа Глушко. Он решил узаконить отношения с Мелиссой Валынкиной, которая раньше была стриптизершей. Наташа Королева несколько лет наблюдала за тем, как развивались отношения сына и его девушки. теперь пара живет отдельно, на съемной квартире. Архип учит японский язык и пока не зарабатывает больших денег. Но оказалось, что его жене нужна операция. Недавно Мелисса рассказала, что ей будут срезать верхнюю челюст ь, а потом срежут кости с ног, чтобы нарастить нижнюю челюсть. Наташа Королева призналась, что оплатит невестке эту операцию.

Стоматолог Надия Рамазанова заверила в беседе с Teleprogramma.org , что хирургическое вмешательство действительно нужно провести — и не для эстетики.