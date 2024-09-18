Стоматолог Рамазанова озвучила стоимость операции на челюсти невестки Королевой: «Начиная от 200 тысяч рублей»

Недавно
Стоматолог
«Если говорить по поводу операции, конечно же, такое возможно и такое сейчас делают. Это называется гнатологическая операция, челюстно-лицевая хирургия. В плане опасности любая операция несет за собой какие-то осложнения. Стоит ли красивая челюсть такого вмешательства? Даже не то что челюсть, а скорее, прикус. Конечно, стоит, потому что тут речь больше не об эстетике. Тут больше речь о здоровье человека, о здоровье зубочелюстной системы.
Поскольку то, как мы жуем, то, как двигается нижняя челюсть и то, какой у человека прикус, полностью может говорить о здоровье не только условно зубочелюстной системы, но и мышечного компонента, суставов и здоровья ЖКТ, сердечной мышцы — то есть в целом комплексное здоровье человека.
Поэтому если есть прямые показания к такой операции, то ее стоит делать. Сколько может стоить такая операция? Насколько я проинформирована, такая операция сейчас стоит, начиная от 200 тысяч рублей», — пояснила эксперт.
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