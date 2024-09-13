Мама Королевой не приехала на свадьбу внука из-за дочери: «Разногласия, она обижена»

В том, что Людмила Порывай не смогла приехать на свадьбу собственного
И хоть сама
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«У мамы Наташи Королевой действительно есть проблемы со здоровьем. Это и давление, и проблемы с ногами, есть риск инсульта. Она сейчас занимается своим восстановлением, поэтому она не смогла приехать на свадьбу к внуку.
Но у них есть и разногласия в семье. Наташа очень любит свою маму, но бывает иногда слишком резкой в эмоциях. Это тоже сыграло свою роль. Но я уверена, что все встанет на свои места. Сейчас она занимается лечением и обижается на дочь из-за разногласий», — рассказала ясновидящая.
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