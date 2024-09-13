Мама Королевой не приехала на свадьбу внука из-за дочери: «Разногласия, она обижена»

В том, что Людмила Порывай не смогла приехать на свадьбу собственного внука , виновата Наташа Королева . У мамы певицы действительно есть проблемы со здоровьем, но не они стали причиной ее отсутствия на празднике Архипа Глушко и Мелиссы Валынкиной.

И хоть сама Наташа Королева во всеуслышание заявила только о болезни матери, главная причина все же стала известна. Ее озвучила финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова в разговоре с Teleprogramma.org .

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