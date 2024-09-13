Мама Королевой не приехала на свадьбу внука из-за дочери: «Разногласия, она обижена»

Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Людмила Порывай не просто так пропала из социальных сетей и не приехала на свадьбу внука.

В том, что Людмила Порывай не смогла приехать на свадьбу собственного внука, виновата Наташа Королева. У мамы певицы действительно есть проблемы со здоровьем, но не они стали причиной ее отсутствия на празднике Архипа Глушко и Мелиссы Валынкиной.

И хоть сама Наташа Королева во всеуслышание заявила только о болезни матери, главная причина все же стала известна. Ее озвучила финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова в разговоре с Teleprogramma.org.

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«У мамы Наташи Королевой действительно есть проблемы со здоровьем. Это и давление, и проблемы с ногами, есть риск инсульта. Она сейчас занимается своим восстановлением, поэтому она не смогла приехать на свадьбу к внуку.

Но у них есть и разногласия в семье. Наташа очень любит свою маму, но бывает иногда слишком резкой в эмоциях. Это тоже сыграло свою роль. Но я уверена, что все встанет на свои места. Сейчас она занимается лечением и обижается на дочь из-за разногласий», — рассказала ясновидящая.

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