Что случилось с Наташей Королевой на курорте?

Наташа Королева обычно часто дает концерты. Она живет в большом загородном доме в Москве вместе с мужем Сергеем Глушко . Певица недавно женила своего сына Архипа. Ее наследник теперь живет отдельно на съемной квартире. К слову, у Наташи Королевой выдался непростой год. Она не так давно ездила на курорт в Ессентуки. Там артистка вместе с мужем сняла номер за 100 тысяч рублей в сутки. Оказалось, что певица не просто так туда поехала. Ей пришлось пережить сильный хейт после 9 мая, Наташа Королева тогда выступила с песней «Только ты не умирай», к ее одежде была приколота георгиевская ленточка, и кое-кому это очень не понравилось.

После этого Наташа Королева решила немного отдохнуть и расслабиться, заодно поправить здоровье. Наташа Королева восстанавливалась после свалившейся на нее лавины критики. Она нежилась в номере с двумя спальнями и шикарными санузлами. Певица посещала разные процедуры. Также у нее были каждый день вкусные изысканные блюда. Своей поездкой Наташа Королева осталась довольна. Об этом писал Телеграм-канал Shot.