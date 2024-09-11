Певица Наташа Королева сообщила о болезни мамы Людмилы Порывай в США

Наташа Королева уже давно строит карьеру на сцене. Ей удалось стать популярной исполнительницей. Также она построила крепкую семью с Сергеем Глушко . Певица вырастила сына Архипа. Она не скрывает, что хотела завести еще детей, но у нее не получилось. Минувшим летом ее наследник сыграл свадьбу с возлюбленной по имени Мелисса. На торжестве были родные и друзья. А вот бабушка Людмила Порывай на свадьбу внука не приехала. Она находится в США. Оказалось, что мама Наташи Королевой заболела.

«Мама Люда хотела прилететь, был билет, но она заболела», — поделилась Наташа Королева в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Наташа Королева пояснила, что Людмила Порывай подцепила вирус. По ее словам, женщине было очень плохо перед вылетом, поэтому она понимала, что сам перелет не выдержит.

«Перелет далекий. Ее ждали, мы надеялись, что она долетит, но вот так», — сетует Наташа Королева .

Так вышло, что родных со стороны невесты на свадьбе почти не было. Родители Мелиссы живут в Кемеровской области. Ее папа работает токарем, а мама не переносит поездки. Поэтому на торжестве появился лишь младший брат невесты. Но молодожены скоро поедут к родным Мелиссы сами.