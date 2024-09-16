Как живет после «Последнего героя» Ангарская: стала стендап-комиком, Сердюков больше не раздражает, минус 10 кг

Надежда Ангарская трижды участвовала в реалити «Последний герой» и один раз становилась его победительницей. Teleprogramma.org артистка рассказала о том, чем русский сезон проекта, который снимался на Алтае, был тяжелее, какие отношения у нее сложились с другими участниками и почему она не смогла бы пройти финальное испытание.

— Вы были «джокером» в шоу, придя на проект позже других. Обычно новичков воспринимают очень настороженно, если не негативно. Как приняли вас, если говорить честно?

— Если говорить честно, я была шокирована реакцией Дмитрия Конышева, который, увидев меня, закричал: «Вау! Надя!» Он был очень рад меня видеть, но мы с ним были не знакомы. Хотя у нас есть общие знакомые, наверное, он обо мне наслышан. Ксюша Суркова насторожилась, Саша Лось никак особо не отреагировал, Давид Ниамеди присматривался ко мне. Конечно, первые пару дней было не очень легко, потому что участники проекта вроде уже «настрадались», устроили быт, а я пришла на все готовое, по сути. Но привыкать пришлось к очень многим вещам, потому что жить в резиновых сапогах тяжко и физически, и морально. Но в итоге мы все подружились.

— Вы были участницей нескольких реалити. Расставьте по степени сложности их по местам. «Последний герой. Русский сезон» на каком месте?

— Я не могу расставить реалити по местам по степени сложности. Потому что везде было сложно, плюс прошло время и вспоминаются только какие-то хорошие, светлые моменты. Было тяжело на всех выживалити, на которых я была. Больше я не хочу в таком участвовать, хотя иногда все же хочется экстрима.

В русском сезоне сложными были суровые погодные условия. Все же летом на берегу моря — совсем другая история. Там хотя бы можно помыться. В горной реке на Алтае это было крайне непросто: холодная вода, течение, которое тебя сносит, оводы, комары, мошки кусают. В этом смысле там было сложно.

В отношениях с людьми проблем у меня не было. Я была на трех «Последних героях» и для меня это испытания не на физику или логику, здесь испытания людьми. Как ты можешь коммуницировать, общаться, как сможешь себя проявить. Русский сезон очень сильно отличался и во многих аспектах был сложнее, но и тот сезон, который выиграла я, и сезон в Танзании не были сильно легче. Там просто другие испытания: жажда, постоянная соль на теле. Везде есть свои сложности. На необитаемом острове можно умереть так же быстро, как и в тайге.