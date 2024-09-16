Как живет после «Последнего героя» Ангарская: стала стендап-комиком, Сердюков больше не раздражает, минус 10 кг

— Вы были «джокером» в шоу, придя на проект позже других. Обычно новичков воспринимают очень настороженно, если не негативно. Как приняли вас, если говорить честно?
— Если говорить честно, я была шокирована реакцией Дмитрия Конышева, который, увидев меня, закричал: «Вау! Надя!» Он был очень рад меня видеть, но мы с ним были не знакомы. Хотя у нас есть общие знакомые, наверное, он обо мне наслышан. Ксюша Суркова насторожилась, Саша Лось никак особо не отреагировал, Давид Ниамеди присматривался ко мне. Конечно, первые пару дней было не очень легко, потому что участники проекта вроде уже «настрадались», устроили быт, а я пришла на все готовое, по сути. Но привыкать пришлось к очень многим вещам, потому что жить в резиновых сапогах тяжко и физически, и морально. Но в итоге мы все подружились.
— Вы были участницей нескольких реалити. Расставьте по степени сложности их по местам. «Последний герой. Русский сезон» на каком месте?
— Я не могу расставить реалити по местам по степени сложности. Потому что везде было сложно, плюс прошло время и вспоминаются только какие-то хорошие, светлые моменты. Было тяжело на всех выживалити, на которых я была. Больше я не хочу в таком участвовать, хотя иногда все же хочется экстрима.
В русском сезоне сложными были суровые погодные условия. Все же летом на берегу моря — совсем другая история. Там хотя бы можно помыться. В горной реке на Алтае это было крайне непросто: холодная вода, течение, которое тебя сносит, оводы, комары, мошки кусают. В этом смысле там было сложно.
В отношениях с людьми проблем у меня не было. Я была на трех «Последних героях» и для меня это испытания не на физику или логику, здесь испытания людьми. Как ты можешь коммуницировать, общаться, как сможешь себя проявить. Русский сезон очень сильно отличался и во многих аспектах был сложнее, но и тот сезон, который выиграла я, и сезон в Танзании не были сильно легче. Там просто другие испытания: жажда, постоянная соль на теле. Везде есть свои сложности. На необитаемом острове можно умереть так же быстро, как и в тайге.
— Как вы считаете, вам удалось проявить себя в шоу «Последний герой. Русский сезон» в полной мере?
— Нет, не удалось проявить себя в полной мере. Но я и не старалась в каких-то испытаниях вылезти вперед, мне не хотелось брать на себя ответственность. Ребята уже сплотились, у них было какое-то понимание, кто в чем силен. Я просто влилась в этот коллектив, старалась держать командный дух.
— Насколько тяжелым оказался для вас этот проект?
— Если считать по десятибалльной шкале, то я бы поставила девять баллов. И давайте не скидывать со счетов то, что в предыдущих сезонах «Последнего героя» я была весом поменьше. Я только на третьей неделе начала чувствовать некую легкость, когда начал уходить вес. Не думала я, что через год после родов смогу вернуться в такую спортивно-выживальческую историю. Чтобы проходить испытания, нужно все же иметь другую физическую форму, моя меня немного подводила. Если бы я попала в финал, конечно, не простояла бы на этих колышках шесть часов. Максимум — минут 7!
— Куда бы вы потратили 5 млн, если бы выиграли в шоу?
— На свою семью. Может быть, это было бы какое-то путешествие, может, новая машина. Всегда есть, куда потратить, когда у тебя есть семья, дети, мама, племянники, близкие люди. Себе я купила бы какое-то украшение на память о том, как у меня под головой ползали червяки, улитки, я жила рядом с грибками и растениями, которые растут прямо на болотах. Вот в знак благодарности я бы себя порадовала. Остальное — родным, близким.
— Про Алтай говорят как про мистическое место, вам удалось почувствовать необычную энергетику Алтая?
— Мы с ребятами вспоминали у костра о ярких моментах жизни. И я вспоминала, как мы с родителями ездили в тайгу, собирали ягоды, грибы, оставались с ночевками, охраняли в 90-е картошку, когда у нас было картофельное поле. Я помню те моменты, как было круто, когда мы с родителями сидели у костра. Хотя я быстро засыпала — в палатке или в «ниве». И в тот момент у костра я почувствовала, что со мной стоит весь мой род. Мой папа, бабушки, дедушки, которые пропитаны этим духом тайги, Сибири, жили в жестких условиях. На меня нахлынули слезы, и это было каким-то очищением. Потом мы познакомились с шаманами, и был момент, когда одно предложение тоже вызвало во мне слезы, потому что я не могла понять, откуда шаманка это знает.
— Сильно ли вы страдали от чувства голода на проекте? На сколько килограммов похудели? Выйдя за пределы проекта, не захотелось ли есть все подряд?
— Конечно, чувство голода было. Я скинула килограммов 10. Но после проекта у меня началось расстройство пищевого поведения. До этого у меня такого никогда не было, у меня это было впервые. Я всегда оставалась в режиме. А когда я вышла с этого проекта, то я держалась примерно неделю.
Какие жизненные уроки вы вынесли из шоу? Как-то удалось пересмотреть свою жизнь по-новому?
Мы каждый день делаем выводы, получаем какие-то уроки. Тот, кто не делает выводов из своей жизни, все чаще получает по башке. Мне кажется, я умею делать выводы и стараюсь быть счастливее. Я понимаю, что в моей жизни главное — семья, мои дети, близкие, друзья. Мои коллеги, с которыми я работаю, и которые переходят в статус друзей. Я вообще благодарна своей жизни за то, что меня окружают классные люди. Лишь единицы могут обмануть, предать или подставить. Чтобы их пересчитать, хватит пальцев одной руки. А так я еще больше в этом убедилась. А еще убедилась в том, что у меня классная работа и я делаю правильно, что пытаюсь веселить людей. Мы должны быть веселее, добрее и проявлять больше любви.
— С кем вы из участников поддерживаете или хотите поддерживать связь? Почему?
— Со всеми, кто дошел до объединения, но выделю нашу великолепную пятерку. Я,
— Чем вы сейчас занимаетесь? Где трудитесь? Какие у вас интересы, хобби, как отдыхаете в свободное время?
— Проекты, спектакли, гастроли. У нас большой тур с
Плюс стендап, с недавнего времени я стала стендап-комиком: во время беременности попробовала и затянуло. Также, надеюсь, что все же выпущу песню, которая мне очень нравится. И еще у меня есть бренд одежды «Модный дом Ангарская & Белоусова», который понравится сотням нестандартных, скажем так, людей.
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