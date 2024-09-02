Жизнь Ниамеди после «Последнего героя»: призвал не хейтить Ангарскую, мечтает о работе с Бекмамбетовым, любит общаться в чате с героями шоу

Актер и телеведущий Давид Ниамеди выбыл из реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» на ТВ-3 буквально в двух шагах от финала. Он проявил себя как сильный и благородный участник, но игра есть игра. О том, как он относится к тому, что его «выгнали» с проекта, об Алтае и жизни на реалити, о планах на будущее и общем чатике с участниками шоу, Давид Ниамеди рассказал в эксклюзивном интервью
— Вы покинули проект только после второго круга голосования, где решающим оказалось мнение
— Честно говоря, у нас не было плана, против кого голосовать и кто уйдет. Было понимание, за кого не буду голосовать. Я бы не стал отдавать свой голос против Димы, про остальных я не знал. На тот момент уже все ребята были мне как родные, нам нравилось находиться в нашей компании. Мы все сблизились, и даже после проекта продолжаем общаться.
— После этого выпуска на
— Я вообще не люблю хейт, не люблю, когда хейтят людей, стараюсь держаться подальше от этого всего, не обращать внимания на злобные комментарии. Вообще хочу посоветовать зрителям «Последнего героя» никого не хейтить, потому что каждый человек делает свой выбор и имеет право на свое слово.
Кадр из шоу «Последний герой». Фото: ТВ-3
— Куда бы вы потратили 5 млн, если бы выиграли в шоу?
— Часть потратил бы на помощь маме, как и планировал. У нас дома проблемы с водопроводом, канализацией, нужен ремонт. Если бы после этого что-то осталось, потратил бы на себя. Но уже после проекта я понял, что если эти двери закрылись, откроются другие. Все, что ни делается, к лучшему. Я уже своими силами помогаю маме, и у нас уже все в процессе стройки.
— Про Алтай говорят как про мистическое место. Вам удалось почувствовать необычную энергетику Алтая?
— Я очень люблю природу, и Алтай, в целом, меня поразил красотой и мощью. Я на проекте даже ни разу не заболел! Хотя обычно, стоит мне побыть на сквозняке, меня очень быстро продувает, и я заболеваю. Но на Алтае этого не произошло. Возможно, это знак. А, может быть, просто за меня помолился какой-то шаман, что-то нашептал. В любом случае, мне понравилось на Алтае, и я обязательно вернусь сюда еще раз.
— Сильно ли вы страдали от чувства голода на проекте? На сколько килограммов похудели? Выйдя за пределы проекта, не захотелось ли есть все подряд?
— Первое время я был в шоке, что мы питались одной гречкой. Спустя несколько дней мой организм требовал белка, клетчатки, овощей каких-нибудь. Но не было ничего, и мы были в шоке, мой организм был в шоке. Зато на проекте у меня появился пресс. Хотя его было видно недолго, потому что после проекта хотелось есть буквально все. Я держался, как мог, потому что на тот моменту меня был очень плотный график съемок, и времени на зал вообще не оставалось. Я даже немного «заплыл», и сейчас исправляю это.
— Сейчас ни для кого не секрет, что
— Да, уже все знают, что Коля с Ксюшей в отношениях, это очень круто, я за них рад. На самом деле, узнать это было неожиданно. В целом очень круто, что проект объединяет, что после него люди могут быть вместе. На самом проекте я не заметил, что между ними что-то есть. Хотя со стороны Николая были в ее адрес комплименты, шутки, это считывалось все. Но вот внимания от Ксюши к Николаю я не видел, но, видимо, все же он тронул ее сердечко.
— Какие жизненные уроки вы вынесли из шоу? Как-то удалось пересмотреть свою жизнь по-новому?
— Я хорошо отдохнул от социальной жизни, избавился от мусора, которым захламлял свою голову до проекта. Сейчас все это хорошо фильтрую, как в карьере, так и в личной жизни. Сейчас я провожу больше времени со своей любимой девушкой Евгенией. Недавно съездил к маме в Беларусь, помог ей по хозяйству. Вернулся в Москву, запустил свой новый проект fashion-ивент под названием «ОНЛИ», где было много гостей, прессы. Мне нравится абсолютно все, что сейчас происходит в моей жизни, я постоянно анализирую, и не иду по накатанной, руководствуясь принципом «будь что будет». Я постоянно все контролирую, потому что я человек-контролер. Я доверяюсь только себе, хотя я открываюсь людям, дружу со многими. Но доверять свое будущее могу только себе.
— Осталось после шоу чувство разочарования в некоторых участниках? Кто вам из участников наиболее симпатичен и почему?
— Мне сложно выделить кого-то одного в плане симпатий. Скажу в целом, что нам было круто в племени «Волков» переживать какие-то моменты, проигрыши, советы племени. Но все было очень атмосферно, душевно. И, конечно, хочу выделить нашу пятерку, которая была в проекте до того, как я ушел. Все ребята раскрылись мне совершенно другим образом — классные, отзывчивые, веселые, с которыми всегда есть о чем поговорить. Поэтому как команда «Волков», так и команда «Снежных барсов» навсегда останется в моем сердце.
— С кем вы из участников поддерживаете или хотите поддерживать связь? Почему?
— У нас есть свой чатик с ребятами из «Последнего героя», и мы там время от времени переписываемся. Все вместе ходили в гости к Алану, он нас приглашал. Встречаемся с кем-то периодически в Москве. Это здорово, после того, что мы пережили на Алтае, встречаться уже в обычной жизни. Я рад, что познакомился со всеми на этом проекте.
Кадр из шоу «Последний герой». Фото: ТВ-3
— Кроме программы «Утро. ТНТ», где вас еще сейчас можно увидеть, в каких творческих проектах, фильмах?
— Меня можно увидеть в сериале «Первый номер», его премьера ожидается осенью. Параллельно снимаем сериал, где я играю главную роль, но его названия пока раскрыть не могу, расскажу об этом в конце года. Также мы с моим партнером запустили большой проект «ОНЛИ», который включает в себя модные показы брендов, выставки фотографов и много разных активностей. Хотим развивать в России fashion-искусство, показать, что есть очень много талантливых творческих людей, ярких брендов.
— Вы — востребованный актер, какую роль вы бы посчитали пиком своей карьеры? У какого режиссера вы бы хотели сняться?
— Я думаю, пиком моей карьеры стали бы съемки у Тимура Бекмамбетова или Федора Бондарчука. А вообще, мне интересны все проекты и роли, я люблю работать, практиковаться, сниматься. Каждый проект — развитие, еще один шаг вперед, толчок к реализации моих глобальных целей, планов и мечтаний. Всегда стараюсь с головой погружаться в проекты, над которыми работаю, в своих персонажей.
— Поделитесь, пожалуйста, вашими творческими и жизненными планами. Чего вы хотите достичь в ближайшем и глобальном будущем?
— Я с детства был очень творческим человеком, участвовал в разных конкурсах, играл в КВН, писал песни для своей рэп-группы, которую мы с мальчишками создали. И мне кажется, у меня остался в этом плане момент нереализованности. Думаю, что в течение пары лет, вы услышите от меня новый трек. Также мне интересно попробовать себя в роли режиссера, снимать свои фильмы. Возможно, сначала это будет короткий метр, но потом мне удастся попасть в большое кино. Также у меня есть собственный бренд одежды, который я развиваю, и уже в следующем году презентую свою первую коллекцию одежды. Возможно, это произойдет на моем же fashion-ивенте. И, конечно, как актер, жду разных интересных ролей, новых персонажей и новых амплуа. Всегда открыт к новому.
Ранее, у читателей Teleprogramma.pro была возможность познакомиться поближе с победителем шоу Дмитрием Конышевым, который сбросил на «Последнем герое» 10 кг, а также с Александром Лосем, он расстался в реалити
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