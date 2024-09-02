Жизнь Ниамеди после «Последнего героя»: призвал не хейтить Ангарскую, мечтает о работе с Бекмамбетовым, любит общаться в чате с героями шоу

— Куда бы вы потратили 5 млн, если бы выиграли в шоу?

— Часть потратил бы на помощь маме, как и планировал. У нас дома проблемы с водопроводом, канализацией, нужен ремонт. Если бы после этого что-то осталось, потратил бы на себя. Но уже после проекта я понял, что если эти двери закрылись, откроются другие. Все, что ни делается, к лучшему. Я уже своими силами помогаю маме, и у нас уже все в процессе стройки.

— Про Алтай говорят как про мистическое место. Вам удалось почувствовать необычную энергетику Алтая?

— Я очень люблю природу, и Алтай, в целом, меня поразил красотой и мощью. Я на проекте даже ни разу не заболел! Хотя обычно, стоит мне побыть на сквозняке, меня очень быстро продувает, и я заболеваю. Но на Алтае этого не произошло. Возможно, это знак. А, может быть, просто за меня помолился какой-то шаман, что-то нашептал. В любом случае, мне понравилось на Алтае, и я обязательно вернусь сюда еще раз.

— Сильно ли вы страдали от чувства голода на проекте? На сколько килограммов похудели? Выйдя за пределы проекта, не захотелось ли есть все подряд?

— Первое время я был в шоке, что мы питались одной гречкой. Спустя несколько дней мой организм требовал белка, клетчатки, овощей каких-нибудь. Но не было ничего, и мы были в шоке, мой организм был в шоке. Зато на проекте у меня появился пресс. Хотя его было видно недолго, потому что после проекта хотелось есть буквально все. Я держался, как мог, потому что на тот моменту меня был очень плотный график съемок, и времени на зал вообще не оставалось. Я даже немного «заплыл», и сейчас исправляю это.

— Сейчас ни для кого не секрет, что Ксения Бородина в отношениях с Николаем Сердюковым. Во время участия в шоу вы замечали, что между ними есть искра?

— Да, уже все знают, что Коля с Ксюшей в отношениях, это очень круто, я за них рад. На самом деле, узнать это было неожиданно. В целом очень круто, что проект объединяет, что после него люди могут быть вместе. На самом проекте я не заметил, что между ними что-то есть. Хотя со стороны Николая были в ее адрес комплименты, шутки, это считывалось все. Но вот внимания от Ксюши к Николаю я не видел, но, видимо, все же он тронул ее сердечко.