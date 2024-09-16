Чепурченко посчитали слабаком в «Выжить в Дубае»? Зря! Актер готовился к проекту основательно: ходил в спортзал, решал головоломки

Вячеслава Чепурчено мало кто рассматривал в качестве победителя шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ, считая его не самым сильным игроком. Интеллигентный актер не выглядел как груда мышц на фоне спортивных Андрея Зубенко, Саши Стоуна и Торнике Квитатиани . И на парные большие испытания его, как и Александру Сухорукову никто не изъявил желания брать в команду. Правда, единственная финалистка-девочка все-таки составила с ним тандем , но, скорее, от безысходности развития события.

В итоге оказалось, что Вячеслав Чепурченко оказался не только неслабым игроком физически, но и умным. Выработав правильную стратегию с Александрой Сухоруковой, они выиграли этот конкурс.

Противники напрасно оценивали актера по внешним данным, поскольку к шоу он подошел весьма подготовленным.

«Примерно за месяц до начала шоу я отправился в зал хоть немножко позаниматься на беговой дорожке и эллипсе, чтобы выработать в себе выносливость. Давно себя не чувствовал так хорошо!» — рассказала звезда «Жуков» изданию Teleprogramma.org .

Кроме того, Вячеслав Чепурченко перед участием в проекте приобрел различные головоломки и настольные игры и тренировался в логическом мышлении тоже. В итоге он выиграл малые испытания у Ани Галянт, отправив ее за проект. Да и в финальной игре имел все шансы на победу. Профессиональный актер мог мастерски отыграть в конкурсе с угадыванием содержимого сумок. Но он прямо сказал, где находятся деньги и спокойно сказал Александре: «Выбирай эту сумку, Саша». И девушка поверила ему, дав шанс своей дочке на выздоровление.

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