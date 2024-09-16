Чепурченко посчитали слабаком в «Выжить в Дубае»? Зря! Актер готовился к проекту основательно: ходил в спортзал, решал головоломки
Вячеслав Чепурченко. Фото: ТНТ
Вячеслав Чепурченко не скрыл, что был сразу намерен идти до победного конца.
Вячеслава Чепурчено мало кто рассматривал в качестве победителя шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ, считая его не самым сильным игроком. Интеллигентный актер не выглядел как груда мышц на фоне спортивных Андрея Зубенко, Саши Стоуна и Торнике Квитатиани. И на парные большие испытания его, как и Александру Сухорукову никто не изъявил желания брать в команду. Правда, единственная финалистка-девочка все-таки составила с ним тандем, но, скорее, от безысходности развития события.
В итоге оказалось, что Вячеслав Чепурченко оказался не только неслабым игроком физически, но и умным. Выработав правильную стратегию с Александрой Сухоруковой, они выиграли этот конкурс.
Противники напрасно оценивали актера по внешним данным, поскольку к шоу он подошел весьма подготовленным.
«Примерно за месяц до начала шоу я отправился в зал хоть немножко позаниматься на беговой дорожке и эллипсе, чтобы выработать в себе выносливость. Давно себя не чувствовал так хорошо!» — рассказала звезда «Жуков» изданию Teleprogramma.org.
Кроме того, Вячеслав Чепурченко перед участием в проекте приобрел различные головоломки и настольные игры и тренировался в логическом мышлении тоже. В итоге он выиграл малые испытания у Ани Галянт, отправив ее за проект. Да и в финальной игре имел все шансы на победу. Профессиональный актер мог мастерски отыграть в конкурсе с угадыванием содержимого сумок. Но он прямо сказал, где находятся деньги и спокойно сказал Александре: «Выбирай эту сумку, Саша». И девушка поверила ему, дав шанс своей дочке на выздоровление.
В «Шоу Воли» на ТНТ Александра Сухорукова потом извинилась перед Вячеславом Чепурченко, заметив, что была к нему несколько несправедлива и назвала его «настоящим мужчиной». А когда Павел Воля спросил, кто на самом деле достоин победы в проекте, указала на Вячеслава Чепурченко.