Чем восхитил Квитатиани Плахотниченко в «Выжить в Дубае»: «У Торнике маски не было!»

Никита Плахотниченко и Торнике Квитатиани. Фото: ТНТ

Торнике Квитатиани пытался вывести на предательство Вячеслава Чепурченко Саша Стоун.

Саша Стоун в последнем выпуске проекта «Выжить в Дубае» на ТНТ попытался вывести Торнике Квитатиани в сторону предательства Вячеслава Чепурченко, предложив ему иммунитет за голосование против друга. Однако грузинский артист сразу сказал, что это не его история.

Никита Плахотниченко прокомментировал данную ситуацию специально для издания Teleprogramma.org.

«Я прекрасно понимаю, к чему был этот вопрос со стороны Саши. Славик ранее говорил о том, как было бы аморально, если бы на испытание отправили двух друзей — его и Торнике. Но потом ехидно предвкушал, как на малые испытание пойдут Надя и Стоун.

Считаю, что в этой ситуации Стоун показал, что будет действовать жестко и решительно. Он решил попробовать с Торнике сорвать маску, но, как оказалось, у Торнике ее не было, за что ему огромное уважение!» — высказался участник шоу.

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