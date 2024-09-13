Чем восхитил Квитатиани Плахотниченко в «Выжить в Дубае»: «У Торнике маски не было!»

Саша Стоун в последнем выпуске проекта «Выжить в Дубае» на ТНТ попытался вывести Торнике Квитатиани в сторону предательства Вячеслава Чепурченко , предложив ему иммунитет за голосование против друга. Однако грузинский артист сразу сказал, что это не его история.

Никита Плахотниченко прокомментировал данную ситуацию специально для издания Teleprogramma.org .

«Я прекрасно понимаю, к чему был этот вопрос со стороны Саши. Славик ранее говорил о том, как было бы аморально, если бы на испытание отправили двух друзей — его и Торнике. Но потом ехидно предвкушал, как на малые испытание пойдут Надя и Стоун.

Считаю, что в этой ситуации Стоун показал, что будет действовать жестко и решительно. Он решил попробовать с Торнике сорвать маску, но, как оказалось, у Торнике ее не было, за что ему огромное уважение!» — высказался участник шоу.