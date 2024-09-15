Что сказали о Зубенко участники шоу «Выжить в Дубае»: «Ссыкун», «Струсил», «Человек, который рвет и мечет»

Андрей Зубенко был, пожалуй, одним из тех героев «Выжить в Дубае», кто меньше всех наследил в проекте. Многие ребята признавали его благородство и умение дипломатично вести игру.

Однако к 13-й серии программы даже на Андрея Зубенко участники проекта и зрители стали иметь зуб.

Александра Сухорукова заявила, что он обещал ей быть с «народниками» до конца, при этом не изъявил желания идти с ней на финальные парные испытания. Участница шоу назвала его «ссыкуном» и «двухметровым трусом».

Звезда шоу «Сокровища императора» Елена Путылина согласилась с Александрой Сухороковой и пожалела ее.

«Я поддерживаю Александру, слабую девочку, оказавшуюся среди сильных парней. Даже Андрей двухметровый зассал!» — высказалась в беседе с корреспондентом Teleprogramma.org мама Евгения Ершова .

А вот выбывший из проекта «Выжить в Дубае» Никита Плахотниченко иного мнения об Андрее Зубенко.

«Андрей — человек, который на больших испытаниях рвет и мечет, причем как на этапе команд, так и на этапе индивидуальных испытаний. Человек, который «вынес» Викторию Боню, которую все характеризовали как акулу. Человек, который закончил игру Торнике на этом проекте», — сказал о нем Никита.

Такого человека нельзя называть «ссыкуном» и «трусом», уверен Плахотниченко.

Возлюбленная Никиты Плахотниченко Аня Галянт тоже не оставила в стороне эту ситуацию. Она заметила, что Андрей Зубенко, как и Саша Стоун, напрасно не захотели ее взять в пару, поскольку в готовящихся испытаниях необходим человек с малым весом. Но при этом не поддержала и Александру.

«Рассердиться на очевидное и потом на всю страну говорить для любого мужчины такие обидные слова — это очень неправильно и низко с ее стороны», — высказалась 19-летняя звездочка проекта ТНТ.