Галянт никто не слушал, но она сразу поняла, кто победит в «Выжить в Дубае»: «Им напрямую сказали!»

Ведущие проекта ТНТ «Выжить в Дубае» в 13-й серии рассказали, в чем будут заключаться итоговые парные испытания: будет мельница с привязанным к ней человеком, второму надо будет его раскручивать. Однако участники проекта нашли в этом подтекст. И наиболее сильные герои — Саша Стоун и Андрей Зубенко — не захотели брать к себе в пару тех, кто имел не так много мышц, как они, Александру Сухорукову и Вячеслава Чепурченко .

Как видим по итогу программы, они так поступили зря — в этом состязании выиграла вторая пара.

Далее, в 14-й серии, Вячеслав Чепурченко на малых испытаниях честно сказал Александре Сухоруковой, в какой сумке находятся деньги. И рекомендовал открыть именно ее. Девушка решила поверить и не прогадала, став победительницей проекта!

Любопытно, что Анна Галянт, которую выбили из шоу ранее, еще до финальных игр прекрасно понимала, кто должен выйти к финишу — тот, кто полегче. Ведь это прямо говорили ведущие!

«С учетом того, что им напрямую сказали, в чем будет заключаться суть испытания, самым логичным решением было бы распределение по весу — это выгодно всем», — сказала Аня корреспонденту издания Teleprogramma.org .

Она заметила, что обсуждение о том, кому «достанется» Саша Сухорукова, выглядело в предыдущей серии странным. Парни явно сглупили!

«С Сашей никто не хотел вставать в пару — это вообще нелогично. Оказавшись на месте Саши, я бы в этот момент не плакала, а улыбалась, потому что это их стратегическая ошибка», — приметила Галянт.

Как видим, возлюбленная Никиты Плахотниченко оказалась права! Быть может, этот эпизод научит кого-то из зрителей и звезд больше доверять людям?