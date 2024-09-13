Музыкальный критик Бабичев — о «звездянке» Чеботиной: «Помогут только близкие друзья»
Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
Лера Кудрявцева стала не первой, кто обвинил певицу в излишней звездности.
Лера Кудрявцева намекнула на то, что Люся Чеботина немного зазведилась. Ведущая рассказала историю о том, как не могла попасть в свою гримерку, потому что в ней переодевалась певица. И даже от личного знакомства с артисткой у Леры Кудрявцевой остались не самые приятные впечатления. И теледива стала не первой, кто обвинил Люсю Чеботину в звездной болезни.
В райдере певицы прописано, что фотографироваться с ней нельзя. А недавно в Сети раскритиковали исполнительницу хита «За бывшего» за то, что она нелестно высказалась о певице Адель. В разговоре с Teleprogramma.org музыкальный критик Евгений Бабичев сообщил, что не заметил в артистке «звездянки», но все же дал совет, как от нее избавиться.
«Если появилась звезда в голове, и из-за этого портятся отношения с коллегами, с поклонниками, то на это стоит обратить внимание. Это звоночек. И, как правило, этот звоночек хорошо убирается самыми близкими друзьями, которые в любой момент могут сказать: «Люся, общаться стало неприятно».
Но это должны сделать только самые близкие верные люди. Это может на нее повлиять. А если она так ведет себя с малознакомыми людьми, артистами, и они ей об этом скажут, то с нее корона не упадет», — пояснил эксперт.