Музыкальный критик Бабичев — о «звездянке» Чеботиной: «Помогут только близкие друзья»

Лера Кудрявцева намекнула на то, что Люся Чеботина немного зазведилась. Ведущая рассказала историю о том, как не могла попасть в свою гримерку, потому что в ней переодевалась певица. И даже от личного знакомства с артисткой у Леры Кудрявцевой остались не самые приятные впечатления. И теледива стала не первой, кто обвинил Люсю Чеботину в звездной болезни.

В райдере певицы прописано, что фотографироваться с ней нельзя. А недавно в Сети раскритиковали исполнительницу хита «За бывшего» за то, что она нелестно высказалась о певице Адель. В разговоре с Teleprogramma.org музыкальный критик Евгений Бабичев сообщил, что не заметил в артистке «звездянки», но все же дал совет, как от нее избавиться.

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