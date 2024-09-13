Кудрявцеву упрекнули за выпад в сторону Чеботиной: «Что плохого в творчестве для тинейджеров?»

Люся Чеботина. Фото: Global Look Press

Ведущая заявила, что ей не нравятся песни артистки.

Лера Кудрявцева не стала церемониться с Люсей Чеботиной, за что и получила упрек в свой адрес. Ведущая раскритиковала творчество певицы, заявив, что песни Люси Чеботиной подходят только для молодежи. А взрослые женщины такой «детский лепет» слушать никогда не будут.

И многие пользователи Сети поддержали Леру Кудрявцеву. Однако с ними не согласился музыкальный критик Евгений Бабичев. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт заявил, что если теледиве не нравится творчество Люси Чеботиной, то это все равно не повод принижать певицу.

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«Если Кудрявцевой не нравятся песни Чеботиной, то это не повод ее как-то принижать и оскорблять. У Чеботиной тонкий расчет. Зачем делать для всех? Для всех — это значит ни для кого. Она попробовала прощупать, записав одну песню — зашла песня «Солнце Монако», и все получилось. Если ее творчество больше подходит тинейджерам, то что в этом плохого», — пояснил свою точку зрения Евгений Бабичев.

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