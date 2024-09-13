Кудрявцеву упрекнули за выпад в сторону Чеботиной: «Что плохого в творчестве для тинейджеров?»

Лера Кудрявцева не стала церемониться с Люсей Чеботиной , за что и получила упрек в свой адрес. Ведущая раскритиковала творчество певицы, заявив, что песни Люси Чеботиной подходят только для молодежи. А взрослые женщины такой «детский лепет» слушать никогда не будут .

И многие пользователи Сети поддержали Леру Кудрявцеву . Однако с ними не согласился музыкальный критик Евгений Бабичев . В разговоре с Teleprogramma.org эксперт заявил, что если теледиве не нравится творчество Люси Чеботиной, то это все равно не повод принижать певицу.

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