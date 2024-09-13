Кудрявцеву упрекнули за выпад в сторону Чеботиной: «Что плохого в творчестве для тинейджеров?»
Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
Ведущая заявила, что ей не нравятся песни артистки.
Лера Кудрявцева не стала церемониться с Люсей Чеботиной, за что и получила упрек в свой адрес. Ведущая раскритиковала творчество певицы, заявив, что песни Люси Чеботиной подходят только для молодежи. А взрослые женщины такой «детский лепет» слушать никогда не будут.
И многие пользователи Сети поддержали Леру Кудрявцеву. Однако с ними не согласился музыкальный критик Евгений Бабичев. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт заявил, что если теледиве не нравится творчество Люси Чеботиной, то это все равно не повод принижать певицу.
«Если Кудрявцевой не нравятся песни Чеботиной, то это не повод ее как-то принижать и оскорблять. У Чеботиной тонкий расчет. Зачем делать для всех? Для всех — это значит ни для кого. Она попробовала прощупать, записав одну песню — зашла песня «Солнце Монако», и все получилось. Если ее творчество больше подходит тинейджерам, то что в этом плохого», — пояснил свою точку зрения Евгений Бабичев.