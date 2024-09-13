Стилист Стопычева — о раскритикованном хейтерами образе Бородиной: «Леонтьев — главная звезда 80-х»
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Теледива сходила на вечеринку в стиле 80-х, но была высмеяна в Сети.
Ксения Бородина стала мишенью для насмешек из-за своего образа для вечеринки 80-х. Для выхода в свет ведущая выбрала блестящий комбинезон из серебристой ткани, открытые босоножки в тон, а также сделала пышную прическу. Несмотря на то что наряд отлично передает дух того времени, хейтеры все равно раскритиковали его.
Многие отметили, что выглядит он безвкусно, а сама Ксения Бородина стала походить на Валерия Леонтьева. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева не согласилась с мнением пользователей Сети о безвкусности образа, но сходство с Валерием Леонтьевым тоже увидела. Однако, по мнению стилиста, наряду пошло это на пользу.
«Блестки, серебро и открытые плечи вполне отвечают стилю 80-х. Прическа — тоже, за исключением того, что у Ксении густые здоровые волосы, а той эпохе больше свойственен начес на выжженных пергидролем трех волосинах. Босоножки с открытым носом в духе бальных танцев тоже в тему. Что касается сходства с Валерием Леонтьевым — оно, действительно, просматривается. Что еще больше укрепляет правильность выбора Ксении. Ведь Леонтьев — чуть ли не главная звезда 80-х», — высказалась эксперт.