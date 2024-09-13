Стилист Стопычева — о раскритикованном хейтерами образе Бородиной: «Леонтьев — главная звезда 80-х»

Ксения Бородина стала мишенью для насмешек из-за своего образа для вечеринки 80-х. Для выхода в свет ведущая выбрала блестящий комбинезон из серебристой ткани, открытые босоножки в тон, а также сделала пышную прическу. Несмотря на то что наряд отлично передает дух того времени, хейтеры все равно раскритиковали его.

Многие отметили, что выглядит он безвкусно, а сама Ксения Бородина стала походить на Валерия Леонтьева . В разговоре с Teleprogramma.org эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева не согласилась с мнением пользователей Сети о безвкусности образа, но сходство с Валерием Леонтьевым тоже увидела. Однако, по мнению стилиста, наряду пошло это на пользу.

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