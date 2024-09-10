Для чего на самом деле невестка Королевой решилась на сложную операцию: «Дело не в красоте»

То, что затеяла Мелисса Валынкина, очень опасно. Однако ради собственного здоровья экс-стриптизерше придется рискнуть. Новоиспеченная жена Архипа Глушко решила исправить неправильный прикус.

И, как выяснилось, сложнейшая челюстно-лицевая операция нужна не только для красоты . В разговоре с Teleprogramma.org стоматолог Надия Рамазанова объяснила, что из-за неправильного прикуса страдают и другие системы организма.

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«В плане опасности, конечно же, любая операция опасна, несет в себе какие-то угрозы. Это могут быть осложнения плюс реабилитационный период. Стоит ли красивая челюсть такого вмешательства? Даже не столько челюсть, а скорее прикус. И, конечно же, стоит . Потому что тут речь больше не об эстетике, а речь больше о здоровье.

Потому что то, как мы жуем, как двигается нижняя челюсть, какой у человека прикус, может говорить о здоровье не только челюстной системы, мышечного компонента, суставов, но и о здоровье желудочно-кишечного тракта, о здоровье сердечной мышцы — то есть в целом комплексное здоровье человека. Поэтому если есть показания к такой операции, то, конечно, стоит ее делать», — пояснила врач.