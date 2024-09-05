Мелисса женила-таки на себе Архипа Глушко: почему сына Королевой сравнивают с Бэкхемом и кому больше выгоден этот брак

Уже женатый 22-летний Архип Глушко является типичным представителем непо-бейби (от англ. nepo-baby — прославившийся ребенок знаменитости, чей успех больше обусловлен интересом общественности к жизни его родителя). Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко до сих пор ищет себя по жизни, но найти пока не может.
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И вот недавно Архип узаконил свои отношения с Мелиссой Волынкиной, которой в декабре этого года исполнится 24 года. Свадьба гремела так, что наверняка там порвали два баяна —
Как Архип Глушко прикипел к Мелиссе Фокс
Мелисса Фокс — это сценический псевдоним Анны Валынкиной родом из Кемеровской области. Девушка вошла в жизнь Архипа примерно три года назад — будучи стриптизершей без нескольких зубов. Любители светских сплетен ахнули от такого подарка — это же сколько язвительных комментариев теперь ждут своего часа!
Парочка кутила по полной: в Сети они публиковали фото из ночных клубов и бани, всяческих прогулок, в том числе и на лодках. Шло время, влюбленные не расставались, и Мелиссу начали называть невесткой Королевой, а
Несмотря на предсказания о том, что Волынкина долго не задержится в звездной семье из-за крутого нрава Королевой, и Мелисса, и Архип начали менять жизнь ради друг друга. Она —
Поэтому
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Принято считать, что любовь живет три года, так что поклонники Мелиссы со временем начали переживать, что ее билетик в обустроенную жизнь вот-вот сорвется с крючка. В интернет-пространстве уже прошли слухи о том, что пара тайно обручилась, но
Архип Глушко с женой Мелиссой. Фото: соцсети Мелиссы Глушко
Эти предположения усугубились, когда Архип
Еще неизвестно, кому с кем повезло больше
Теперь, когда Мелисса женила-таки на себе Архипа, у этой истории наступила следующая глава — семейная жизнь молодых. Довольно популярно мнение о том, что наследник Глушко — не такой уж лакомый кусочек для голддиггерши. До сих пор его родители довольно сдержанно помогают ему обустраиваться в жизни,
Скорее всего, Мелисса это уже давно поняла, и привлекает ее в Архипе совсем другое, что-то личное. И со своей стороны она готова вкладываться в этот союз по полной. А ну как у девушки такой же твердый характер, как и у свекрови, и новоиспеченному мужу по душе такой формат семейных взаимоотношений. Волынкина уже заявила, что
Забавно, но парня иногда в Сети сравнивают с Бруклином Бекхэмом — старшим сыном тех самых Дэвида и Виктории. Этому непо-бейби 25 лет, он пробовал себя в модельном бизнесе, стал блогером, но больше всего узнаваем по браку с Николой Пельтц (дочерью американского промышленника и миллиардера).
Большая часть поклонников Бруклина любят его просто за то, как он проявляет себя в этом браке. Симпатичный. Заботливый и трепетный с супругой. Открытый и милый с фанатами. И хорош в том, что ни в чем не хорош.
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото: Global Look Press