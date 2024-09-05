Мелисса женила-таки на себе Архипа Глушко: почему сына Королевой сравнивают с Бэкхемом и кому больше выгоден этот брак

Уже женатый 22-летний Архип Глушко является типичным представителем непо-бейби (от англ. nepo-baby — прославившийся ребенок знаменитости, чей успех больше обусловлен интересом общественности к жизни его родителя). Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко до сих пор ищет себя по жизни, но найти пока не может.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

И вот недавно Архип узаконил свои отношения с Мелиссой Волынкиной, которой в декабре этого года исполнится 24 года. Свадьба гремела так, что наверняка там порвали два баяна — Наташа Королева умеет широко гулять , а тут единственного сына женит. И это при том, что с невесткой у нее изначально были натянутые отношения . Как развивалась эта странная лавстори с вайбами фильма «Красотка» и какие препоны она преодолела по дороге в ЗАГС, вспоминает Teleprogramma.org.

Как Архип Глушко прикипел к Мелиссе Фокс

Мелисса Фокс — это сценический псевдоним Анны Валынкиной родом из Кемеровской области. Девушка вошла в жизнь Архипа примерно три года назад — будучи стриптизершей без нескольких зубов. Любители светских сплетен ахнули от такого подарка — это же сколько язвительных комментариев теперь ждут своего часа!