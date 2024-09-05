Мелисса женила-таки на себе Архипа Глушко: почему сына Королевой сравнивают с Бэкхемом и кому больше выгоден этот брак

Мелисса Валынкина и Архип Глушко. Фото: соцсети Мелиссы Валынкиной

Молодая супруга уже готовится стать многодетной матерью.

Уже женатый 22-летний Архип Глушко является типичным представителем непо-бейби (от англ. nepo-baby — прославившийся ребенок знаменитости, чей успех больше обусловлен интересом общественности к жизни его родителя). Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко до сих пор ищет себя по жизни, но найти пока не может.

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И вот недавно Архип узаконил свои отношения с Мелиссой Волынкиной, которой в декабре этого года исполнится 24 года. Свадьба гремела так, что наверняка там порвали два баяна — Наташа Королева умеет широко гулять, а тут единственного сына женит. И это при том, что с невесткой у нее изначально были натянутые отношения. Как развивалась эта странная лавстори с вайбами фильма «Красотка» и какие препоны она преодолела по дороге в ЗАГС, вспоминает Teleprogramma.org.

Как Архип Глушко прикипел к Мелиссе Фокс

Мелисса Фокс это сценический псевдоним Анны Валынкиной родом из Кемеровской области. Девушка вошла в жизнь Архипа примерно три года назад — будучи стриптизершей без нескольких зубов. Любители светских сплетен ахнули от такого подарка — это же сколько язвительных комментариев теперь ждут своего часа!

Парочка кутила по полной: в Сети они публиковали фото из ночных клубов и бани, всяческих прогулок, в том числе и на лодках. Шло время, влюбленные не расставались, и Мелиссу начали называть невесткой Королевой, а ей это было поперек горла.

Наташа Королева и Сергей Глушко с сыном и невесткой. Фото: соцсети Наташи Королевой

Несмотря на предсказания о том, что Волынкина долго не задержится в звездной семье из-за крутого нрава Королевой, и Мелисса, и Архип начали менять жизнь ради друг друга. Она — слезла с шеста и занялась визажем, он — начал принимать участие в ее мероприятиях и раскрывать свою личность с новых сторон. Теперь даже самые злобные недоброжелатели поняли — у пары все серьезно.

Поэтому хейт и глумления исчерпали себя. В Сети начали звучать объяснения тому, почему Архип подсознательно готов связать свою судьбу с раскрепощенной барышней, по сути, повторяя жизненный сценарий матери.

Принц хотел сбежать в Японию, но от Золушки просто так не убежишь

Принято считать, что любовь живет три года, так что поклонники Мелиссы со временем начали переживать, что ее билетик в обустроенную жизнь вот-вот сорвется с крючка. В интернет-пространстве уже прошли слухи о том, что пара тайно обручилась, но знающие люди это отрицали. Еще Волынкину успели заподозрить в беременности — но возлюбленные никак не двигали свои отношения в сторону ЗАГСа. Тогда комментаторы решили, что в паре не все так гладко.

Архип Глушко с женой Мелиссой. Фото: соцсети Мелиссы Глушко

Эти предположения усугубились, когда Архип отправился в Японию (он — востоковед, изучает японистику в Высшей школе экономики, репетиторствует онлайн) без своей любимой. Обычно неразлучные, они планировали, что эта поездка будет совместной, но не судьба. В этой каверзе заподозрили ушлую Королеву, мол, она понадеялась, что в разлуке сын увлечется другой и забудет неподходящую партию.

Еще неизвестно, кому с кем повезло больше

Теперь, когда Мелисса женила-таки на себе Архипа, у этой истории наступила следующая глава — семейная жизнь молодых. Довольно популярно мнение о том, что наследник Глушко — не такой уж лакомый кусочек для голддиггерши. До сих пор его родители довольно сдержанно помогают ему обустраиваться в жизни, оплачивая аренду однокомнатной квартиры в хрущевке без лифта. Очевидно, что и осыпать дорогими подарками свою невестку они тоже не намерены.

Скорее всего, Мелисса это уже давно поняла, и привлекает ее в Архипе совсем другое, что-то личное. И со своей стороны она готова вкладываться в этот союз по полной. А ну как у девушки такой же твердый характер, как и у свекрови, и новоиспеченному мужу по душе такой формат семейных взаимоотношений. Волынкина уже заявила, что готова родить мальчика и девочку, а там и до третьего недалеко.

Забавно, но парня иногда в Сети сравнивают с Бруклином Бекхэмом — старшим сыном тех самых Дэвида и Виктории. Этому непо-бейби 25 лет, он пробовал себя в модельном бизнесе, стал блогером, но больше всего узнаваем по браку с Николой Пельтц (дочерью американского промышленника и миллиардера).

Большая часть поклонников Бруклина любят его просто за то, как он проявляет себя в этом браке. Симпатичный. Заботливый и трепетный с супругой. Открытый и милый с фанатами. И хорош в том, что ни в чем не хорош.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото: Global Look Press

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