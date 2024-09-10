Валерия запечатлелась с младшим сыном и своей подросшей внучкой: «Душевный вечер с любимым»

Валерия уже много лет состоит в браке с Иосифом Пригожиным. Они вместе работают, любят путешествовать и участвовать в разных проектах. От прошлых отношений у певицы есть дети: дочка Анна и сыновья Артемий и Арсений. Старшая наследница звезды занимается музыкой, а старший сын живет за границей, где строит отношения с женой. Арсений остался в Москве, где развивает свой бизнес. Он с женой Лианой уже подарил артистке внучку Селин. Певица порой проводит время с малышкой, которой уже три года.

Накануне Валерия сходила в ресторан с родными. Она предстала в футболке и жилетке из денима. Артистка красовалась за столом с сыном Арсением и своей подросшей внучкой, которая была одета подстать бабушке.