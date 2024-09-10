Валерия запечатлелась с младшим сыном и своей подросшей внучкой: «Душевный вечер с любимым»

Накануне Валерия сходила в ресторан с родными. Она предстала в футболке и жилетке из денима. Артистка красовалась за столом с сыном Арсением и своей подросшей внучкой, которая была одета подстать бабушке.
«Счастливый, такой теплый и душевный вечер с любимыми», – написала певица.
Примечательно, что фото сделала невестка звезды. У Лианы прекрасные отношения с мамой мужа. Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Селин растет копией своего отца. К слову, Шульгин хочет завести еще детей, о чем не раз говорил ранее.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Читайте также: