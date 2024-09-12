Актриса из «Курьера» Анастасия Немоляева призналась, что тоскует по дочке, которая живет в Аргентине: «Я очень скучаю»

55-летняя
«Я все ждала внуков, у меня все подруги хвастаются. Похоже, не дождусь их. Никто не хочет меня осчастливить. Так-то бы я свою энергию туда… Я очень скучаю. Два года ребенок в Аргентине», - сказала она в эфире «Однажды» на канале НТВ.
По ее словам, она мечтает, чтобы все снова собрались вместе. Актриса также рассказала, что ее наследница не устраивала роскошную свадьбу. Ее дочка просто расписалась с избранником в «Госуслугах». У самой звезды тоже не было торжества. Она просто расписалась со своим мужем, помыв голову и надев брюки. Напомним, что Немоляева два года назад почувствовала себя никому не нужной и попросила помощи, так как стала
Напомним, что Анастасия родилась в известной семья. Ее папа Николай Немоляев трудился оператором. Он родного брат киноактрисы Светланы Немоляевой.
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