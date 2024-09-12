Актриса из «Курьера» Анастасия Немоляева призналась, что тоскует по дочке, которая живет в Аргентине: «Я очень скучаю»

55-летняя Анастасия Немоляева много лет снимается в кино. В ее копилке десятки ролей, в том числе в фильмах «Курьер» и «Интердевочка». Она состоит в браке с театральным режиссером Вениамином Скальником. Актриса подарила ему дочерей: Евдокию, Софию и Ефросинью. Однако одна из наследниц артистки в 2022 году покинула Россию. София вместе с мужем переехала в Аргентину. Звезда кино не скрывает, что тоскует по своей наследнице. Она переживает за нее. Более того, Немоляева мечтает о внуках, но пока никто из детей не хочет ее порадовать.

«Я все ждала внуков, у меня все подруги хвастаются. Похоже, не дождусь их. Никто не хочет меня осчастливить. Так-то бы я свою энергию туда… Я очень скучаю. Два года ребенок в Аргентине», - сказала она в эфире «Однажды» на канале НТВ.

По ее словам, она мечтает, чтобы все снова собрались вместе. Актриса также рассказала, что ее наследница не устраивала роскошную свадьбу. Ее дочка просто расписалась с избранником в «Госуслугах». У самой звезды тоже не было торжества. Она просто расписалась со своим мужем, помыв голову и надев брюки. Напомним, что Немоляева два года назад почувствовала себя никому не нужной и попросила помощи, так как стала злоупотреблять алкоголем.

Напомним, что Анастасия родилась в известной семья. Ее папа Николай Немоляев трудился оператором. Он родного брат киноактрисы Светланы Немоляевой.