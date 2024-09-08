«Малыш мне все передавливал»: Маша Погребняк рыдала во время беременности

Мария Погребняк рожала в элитном роддоме. В своем микроблоге бывшая жена Павла Погребняка делилась кадрами, рассказывая о том, что она успела сделать прическу и макияж перед родами у визажита прямо между схватками. Потом Мария встала на каблуки, взяла свой чемодан и сама поехала в роддом. Похоже, что многодетная мама чувствовала себя комфортно.

После родов в интервью Мария Погребняк рассказала, что она рыдала последние месяцы, так как ей становилось все сложнее ходить с таким большим животом. У нее отекали ноги, трудно было спать и ходить. Сейчас Мария чувствует себя хорошо, она не пропускает тренировки даже в роддоме.

«Во время беременности было очень тяжело, так как я набрала 8 килограммов. Малыш мне все передавливал. Мы мешали друг другу — я мешала ему развиваться, он мешал мне ходить, поэтому последние дни прошли в слезах, истериках. Мне было очень плохо. А сейчас все хорошо. Передо мной лежит месячный ребенок, весом 3820. Врачи в шоке, как он во мне уместился», — заверила Погребняк.

По материалам «СтарХит»