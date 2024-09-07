Мария Погребняк — о новорожденном малыше: «Ну как такое чудо могло уместиться в моем животике?»

Мария Погребняк. Фото: соцсети Марии Погребняк

Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк поделилась трогательными кадрами из роддома.

Мария Погребняк 5 сентября в четвертый раз стала мамой. По словам Марии Погребняк, все прошло хорошо. Она не стала скрывать своего счастья. Потом к ней приехала Ольга Бузова. Она станет крестной мамой четвертого ребенка Марии Погребняк. Светская львица раскроет пол ребенка во время крестин.

А пока Мария Погребняк выложила кадры, на которых красовалась с карапузом на руках. Блондинка нарядила его в кремовый костюм, пинетки и шапочку. Малыш кряхтел и сопел.

Мария Погребняк с малышом. Фото: соцсети Марии Погребняк

«Это трогательное видео хочу оставить здесь! Наши первые сутки после рождения! Дети - моя жизнь, мой смысл, мое все!» — написала Мария Погребняк.

«Ну как такое маленькое чудо могло уместить в моем животике? Молочком пахнет. Не могу, такая мимишность», — отметила она.

Поклонники были поражены. Одни удивились, что Мария Погребняк уже выглядит так, будто и не рожала. А другие не поверили, что малыш только родился, так как он выглядит большим.

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