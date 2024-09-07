Мария Погребняк — о новорожденном малыше: «Ну как такое чудо могло уместиться в моем животике?»

Мария Погребняк 5 сентября в четвертый раз стала мамой. По словам Марии Погребняк, все прошло хорошо. Она не стала скрывать своего счастья. Потом к ней приехала Ольга Бузова . Она станет крестной мамой четвертого ребенка Марии Погребняк. Светская львица раскроет пол ребенка во время крестин.

А пока Мария Погребняк выложила кадры, на которых красовалась с карапузом на руках. Блондинка нарядила его в кремовый костюм, пинетки и шапочку. Малыш кряхтел и сопел.