Сколько лет Марии Погребняк?

Бывшая жена Павла Погребняка поделилась кадрами из роддома.
Мария Погребняк долгое время была браке с футболистом Павлом Погребняком. Они встречались со школы. Однако за последние два года жизнь блондинки изменилась. Она развелась с Павлом Погребняком, получила предложение руки и сердца от нового избранника, а потом объявила о беременности. У нее растут трое сыновей: Артем, Павел и Алексей. Пол будущего ребенка Мария Погребняк не захотела узнавать заранее.
В соцсети Мария Погребняк выложила кадры с малышом. У нее в гостях успела побывать Ольга Бузова. Пока светская львица хранит в тайне пол крохи. Поклонники заметили, что блондинка похудела. У нее пропали щеки, а также уже нет живота, хотя прошло только двое суток после родов.
Сама Мария Погребняк рада тому, что стала мамой в четвертый раз. Она не может налюбоваться на новорожденного. Пользователи Сети отметили, что она сияет от счастья. 17 ноября звезда отметит свой 36-й день рождения. Впервые это будет уже с четырьмя детьми.