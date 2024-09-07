Сколько лет Марии Погребняк?

Мария Погребняк долгое время была браке с футболистом Павлом Погребняком . Они встречались со школы. Однако за последние два года жизнь блондинки изменилась. Она развелась с Павлом Погребняком , получила предложение руки и сердца от нового избранника, а потом объявила о беременности. У нее растут трое сыновей: Артем, Павел и Алексей. Пол будущего ребенка Мария Погребняк не захотела узнавать заранее.

5 сентября Мария Погребняк родила четвертого ребенка в одном из столичных роддомов. В 35 лет ей было страшно снова рожать, но все прошло хорошо. Отметим, что первого ребенка Мария Погребняк родила в 18 лет.