У Брежневой нет никакого нового мужчины: «Как девочка-подросток в игры играет»
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
Певице перестали верить.
Веру Брежневу подозревают в том, что она снова закрутила роман с женатым мужчиной. На днях певица опубликовала фотографию, на которой показала букет. Якобы гортензии ей подарил таинственный мужчина. Пользователи Сети сразу разделились на три лагеря. Первые за звезду порадовались.
Вторые решили, что Вера Брежнева пускает пыль в глаза бывшему мужу Константину Меладзе. А третьи и вовсе решили, что артистка повторяет ошибки прошлого, встречаясь с несвободным мужчиной, поэтому и скрывает его. Правду на эту ситуацию пролил таролог Алексей Гришин. В разговоре с Teleprogramma.org он рассказал, как обстоят дела на самом деле.
«Это фейковая история, которую она закрутила. Она сейчас в тяжелом внутреннем периоде. Она пытается всему миру доказать, что она может быть успешной и счастливой даже сейчас. Поэтому она, как девчонка-подросток, пытается играть в эти игры на потребу публики, чтобы себя обезопасить, что она еще не сбитая летчица», — пояснил ясновидящий.