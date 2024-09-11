У Брежневой нет никакого нового мужчины: «Как девочка-подросток в игры играет»

Веру Брежневу подозревают в том, что она снова закрутила роман с женатым мужчиной. На днях певица опубликовала фотографию, на которой показала букет. Якобы гортензии ей подарил таинственный мужчина. Пользователи Сети сразу разделились на три лагеря. Первые за звезду порадовались.

Вторые решили, что Вера Брежнева пускает пыль в глаза бывшему мужу Константину Меладзе. А третьи и вовсе решили, что артистка повторяет ошибки прошлого, встречаясь с несвободным мужчиной, поэтому и скрывает его. Правду на эту ситуацию пролил таролог Алексей Гришин . В разговоре с Teleprogramma.org он рассказал, как обстоят дела на самом деле.

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