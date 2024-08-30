Развод еще больнее ударит по Брежневой: «Именно Меладзе делал из нее звезду»

Вера Брежнева осталась у разбитого корыта не только потому, что потеряла мужа. Карьера певицы тоже пойдет под откос. Ведь именно Константин Меладзе сделал из нее звезду первого эшелона после того, как она ушла из группы «ВИА Гра».

К такому выводу пришел Антон Беккужев в разговоре с Teleprogramma.org . По его мнению, теперь песни, которые могут стать настоящими хитами, Вере Брежневой никто не запишет. Более того Беккужев уверен, что сам Константин Меладзе от развода с женой в плане творчества ничего не потеряет.

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