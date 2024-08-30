Развод еще больнее ударит по Брежневой: «Именно Меладзе делал из нее звезду»
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
Из-за развода в выигрыше остался только Константин Меладзе.
Вера Брежнева осталась у разбитого корыта не только потому, что потеряла мужа. Карьера певицы тоже пойдет под откос. Ведь именно Константин Меладзе сделал из нее звезду первого эшелона после того, как она ушла из группы «ВИА Гра».
К такому выводу пришел Антон Беккужев в разговоре с Teleprogramma.org. По его мнению, теперь песни, которые могут стать настоящими хитами, Вере Брежневой никто не запишет. Более того Беккужев уверен, что сам Константин Меладзе от развода с женой в плане творчества ничего не потеряет.
«Проблемы случились у Веры. Потому что именно Константин делал из нее звезду, именно Константин писал ей песни. А те песни, которые она сейчас записывает, они не заходят. На концертах она поет старые хиты от Меладзе. Пострадала больше она. А для него это будет полезно. Дальнейшее сотрудничество с ней ему бы пошло только в минус», — пояснил журналист.