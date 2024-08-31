Почему развелись Брежнева и Меладзе?

Композитор Константин Меладзе развелся с Верой Брежневой и проводит время с другой девушкой.
Константин Меладзе в 2023 году неожиданно развелся с Верой Брежневой. На тот момент они уже перестали жить в России. Супруги перебрались в Италию, где у них есть дом. Пара была вместе с 2005 года. Они редко вместе выходили в свет. При этом композитор писал песни для жены и всячески помогал ей в карьере. Ходили слухи, что Меладзе увлекся другой девушкой помоложе и тоже солисткой «ВИА Гры». Однако его брат Валерий назвал истинную причину развода супругов.
По словам исполнителя, у Веры и Константина было немало семейных разногласий, что и дало трещину в браке, пишет TCH. Примечательно, что теперь певица активно дает концерты и занимается волонтерством.
А вот знакомые композитора отмечают, что он продолжает сотрудничать с Софией Тарасовой, которая уже покинула девчачью группу. Он много работает, путешествует и не дает интервью.