Что происходит с Меладзе после развода с Брежневой: «От этой огромной пиявки отходит»

Константин Меладзе стал свободнее дышать после развода с Верой Брежневой . Певица в браке с композитором была довольно жестокой и властной. И продюсер находился в постоянном напряжении из-за давления супруги. Теперь же у него начался период восстановления. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org рассказал таролог Алексей Гришин .

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«У него сейчас идет восстановление. Вера Брежнева очень много лет пила из него все соки, подминала все под себя, как чудовищный осьминог. На самом деле, она очень лживая женщина. Она хотела, чтобы все, в том числе и он, плясали под ее дудку.

У нее не получилось. Это их и развело. Ему надо окрепнуть, отойти от того, что она его годами скручивала. Сейчас он от этой огромной пиявки отходит. У него период адаптации. Меладзе еще проявит себя с хорошей стороны. У него будет творческое вдохновение и творческое восстановление. Константин нормализуется, а она — нет», — заявил экстрасенс.